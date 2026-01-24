राजस्थान बजट 2026 में पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी, 91 लाख 41 हजार लोगों की होगी बल्ले-बल्ले!
Rajasthan Budget 2026: राजस्थान में 11 फरवरी को भजनलाल सरकार का तीसरा बजट पेश हो सकता है. बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने, महिलाओं व दिव्यांगों को राहत देने, लाडो प्रोत्साहन योजना और पीएम मातृ वंदना योजना की राशि बढ़ाने की संभावना है.
Published: Jan 24, 2026, 01:07 PM IST | Updated: Jan 24, 2026, 01:07 PM IST
राजस्थान में आगामी बजट को लेकर सियासी और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है. माना जा रहा है कि 11 फरवरी को भजनलाल सरकार अपना तीसरा बजट, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश कर सकती है. इस बजट में सरकार का खास फोकस सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं और जरूरतमंद वर्गों पर रहने की संभावना है. खासतौर पर पेंशनधारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
सूत्रों के मुताबिक, सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी कर सकती है. प्रदेश में करीब 91 लाख 41 हजार लोग अलग-अलग श्रेणियों में पेंशन का लाभ ले रहे हैं. बजट में इन सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए पेंशन राशि बढ़ाने का प्रावधान किया जा सकता है, जिससे बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों को सीधा फायदा मिलेगा.