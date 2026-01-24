राजस्थान बजट 2026 में पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी, 91 लाख 41 हजार लोगों की होगी बल्ले-बल्ले!

राजस्थान में आगामी बजट को लेकर सियासी और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है. माना जा रहा है कि 11 फरवरी को भजनलाल सरकार अपना तीसरा बजट, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश कर सकती है. इस बजट में सरकार का खास फोकस सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं और जरूरतमंद वर्गों पर रहने की संभावना है. खासतौर पर पेंशनधारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.