राजस्थान के बजट का सोने-चांदी की कीमतों पर होगा असर!

अगर राज्य बजट में आम जनता या सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत (जैसे वेतन वृद्धि या नई योजनाएं) की घोषणा होती है तो बाजार में लिक्विडिटी बढ़ती है, जिससे शादी के सीजन में गहनों की मांग बढ़ने के आसार हैं, जो कीमतों को मजबूती दे सकती है.