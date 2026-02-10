राजस्थान के बजट का सोने-चांदी की कीमतों पर होगा असर!

Published: Feb 10, 2026, 07:49 PM IST | Updated: Feb 10, 2026, 07:49 PM IST
सोने और चांदी की कीमतों पर सबसे ज्यादा असर केंद्रीय बजट में होने वाले इंपोर्ट ड्यूटी के बदलावों से पड़ता है. वहीं, राजस्थान का बजट मुख्य रूप से राज्य स्तर के टैक्स जैसे VAT या ज्वेलरी सेक्टर के लिए विशेष योजनाओं पर केंद्रित होता है.
अगर राज्य बजट में आम जनता या सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत (जैसे वेतन वृद्धि या नई योजनाएं) की घोषणा होती है तो बाजार में लिक्विडिटी बढ़ती है, जिससे शादी के सीजन में गहनों की मांग बढ़ने के आसार हैं, जो कीमतों को मजबूती दे सकती है.