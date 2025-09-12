राजस्थान की ऐसी बावड़ी जहां रातों-रात गायब हो गई पूरी बारात

जयपुर से करीब 97 किलोमीटर दूर स्थित यह बावड़ी अपने आकार, गहराई और वास्तुकला के कारण विश्वभर में प्रसिद्ध है. चांद बावड़ी 35 मीटर चौड़ी और 100 फीट से अधिक गहरी है, जिसमें लगभग 3500 पक्की सीढ़ियां बनी हुई हैं.