Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान की ऐसी बावड़ी जहां रातों-रात गायब हो गई पूरी बारात

Haunted Places of Rajasthan: दौसा जिले के आभानेरी गांव में स्थित चांद बावड़ी एक प्राचीन और रहस्यमयी बावड़ी है, जिसे 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज उर्फ चांद द्वारा निर्मित करवाया गया था.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Sep 12, 2025, 07:20 PM IST | Updated: Sep 12, 2025, 07:20 PM IST
1/7

Haunted Places of Rajasthan

Haunted Places of Rajasthan1/7
Haunted Places of Rajasthan: राजस्थान के दौसा जिले के आभानेरी गांव में स्थित चांद बावड़ी एक प्राचीन और रहस्यमयी बावड़ी है, जिसे 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज उर्फ चांद द्वारा निर्मित करवाया गया था.
2/7

Haunted Places of Rajasthan

Haunted Places of Rajasthan2/7
जयपुर से करीब 97 किलोमीटर दूर स्थित यह बावड़ी अपने आकार, गहराई और वास्तुकला के कारण विश्वभर में प्रसिद्ध है. चांद बावड़ी 35 मीटर चौड़ी और 100 फीट से अधिक गहरी है, जिसमें लगभग 3500 पक्की सीढ़ियां बनी हुई हैं.