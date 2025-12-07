सस्ते दामों में पाएं खूबसूरत लुक, राजस्थान के इन बाजारों में मिलते हैं ट्रेंडी चमड़े के सामान आधे दामों पर!

राजस्थान की शिल्प कला में चमड़े के सामान की अपनी एक खास जगह है. यहां के कुशल मोची कारीगर (Cobbler Artisans) चमड़े से अत्यंत सुंदर और जटिल उत्पाद तैयार करते हैं. इसमें जूतियां और मोजड़ियां (पारंपरिक जूते), साथ ही कुर्सियां, बैग और संगीत वाद्ययंत्र जैसी कई अति सुंदर चीजें शामिल हैं.