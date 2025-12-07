Zee Rajasthan
सस्ते दामों में पाएं खूबसूरत लुक, राजस्थान के इन बाजारों में मिलते हैं ट्रेंडी चमड़े के सामान आधे दामों पर!

Rajasthan Leather Markets: राजस्थान के बाजार ट्रेंडी और सस्ते सामानों का स्वर्ग हैं. यहां कुशल कारीगर चमड़े की जूतियां, मोजड़ियां और वाद्ययंत्र बनाते हैं. जयपुर, जोधपुर और बीकानेर इन विशिष्ट उत्पादों के लिए विख्यात हैं.

Published: Dec 07, 2025, 03:02 PM IST | Updated: Dec 07, 2025, 03:02 PM IST
क्या आप जानते हैं? अगर आपको कम दामों में ट्रेंडी और विशिष्ट राजस्थानी लुक चाहिए, तो राजस्थान के रंगीन बाज़ार आपके लिए शॉपिंग का स्वर्ग हैं. यहां हजारों शानदार वस्तुओं में आपको ऐसे सामान मिलेंगे, जो आपको तुरंत राजस्थानी रंग में रंग देंगे.
राजस्थान की शिल्प कला में चमड़े के सामान की अपनी एक खास जगह है. यहां के कुशल मोची कारीगर (Cobbler Artisans) चमड़े से अत्यंत सुंदर और जटिल उत्पाद तैयार करते हैं. इसमें जूतियां और मोजड़ियां (पारंपरिक जूते), साथ ही कुर्सियां, बैग और संगीत वाद्ययंत्र जैसी कई अति सुंदर चीजें शामिल हैं.