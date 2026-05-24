/126 साल पहले जब राजस्थान ने देखा था भयावह सूखा, ‘छप्पनिया अकाल’ में पेड़ों की छाल बन गई थी जीवन का सहारा

Chhappania Akal Rajasthan: 1899 के ‘छप्पनिया अकाल’ में राजस्थान में हालात इतने भयावह थे कि लोगों ने खेजड़ी की छाल पीसकर रोटियां खाईं. जानिए कैसे बिना तकनीक और सरकारी मदद के मरुधरा ने जल संरक्षण और भाईचारे से मौत जैसी त्रासदी का सामना किया.
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Chhappania Akal Rajasthan: राजस्थान में इन दिनों भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. कई शहरों में पारा 48 से 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच रहा है. हालांकि आज लोगों के पास एयर कंडीशनर, कूलर, पानी के टैंकर और आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन करीब 126 साल पहले राजस्थान ने एक ऐसा दौर देखा था, जब न बिजली थी, न आधुनिक जल व्यवस्था और न ही राहत पहुंचाने के तेज साधन.
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विक्रम संवत 1956 यानी वर्ष 1899-1900 में पड़ा भीषण सूखा इतिहास में छप्पनिया अकाल के नाम से दर्ज है. यह सिर्फ अकाल नहीं था, बल्कि ऐसा मानवीय संकट था जिसमें अन्न, पानी और पशुओं के चारे तक का अभाव हो गया था. बावजूद इसके, राजस्थान के लोगों ने अपनी पारंपरिक समझ, जल संरक्षण और आपसी भाईचारे के दम पर इस कठिन समय का मुकाबला किया.
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जब मानसून ने मोड़ लिया मुंह इतिहासकारों के अनुसार उस समय लगातार दो वर्षों तक बारिश बेहद कम हुई. मौसम वैज्ञानिक इसे El Niño जैसी जलवायु परिस्थितियों से जोड़कर देखते हैं, जिसके कारण भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है. नदी, तालाब और जोहड़ सूखने लगे. कई इलाकों में गहरे कुएं भी पानी देना बंद कर चुके थे. खेती पूरी तरह चौपट हो गई और पशुओं के लिए चारा मिलना मुश्किल हो गया. उस दौर में न रेलवे नेटवर्क इतना विकसित था और न ही दूर-दराज के इलाकों तक राहत पहुंचाने की कोई तेज व्यवस्था. ऐसे में राजस्थान के गांव लगभग अपने हाल पर छोड़ दिए गए थे.
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जब खेजड़ी का पेड़ बना जीवनदाता भुखमरी की स्थिति में लोगों ने प्रकृति के बीच ही जीवन बचाने का रास्ता खोजा. राजस्थान के रेगिस्तान में उगने वाला खेजड़ी का पेड़ उस समय लाखों लोगों के लिए सहारा बना.
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छाल से बनी रोटियां जब घरों में रखा अनाज खत्म हो गया, तब लोगों ने खेजड़ी की सूखी छाल को उतारकर सुखाया. बाद में उसे पीसकर आटे जैसा तैयार किया गया. इसी आटे में थोड़ा पानी या छाछ मिलाकर रोटियां बनाई जाती थीं. स्वाद बेहद कड़वा होने के बावजूद यही रोटियां लोगों के लिए जीवन बचाने का साधन बनीं.
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जंगल के फल और बीज बने भोजन सिर्फ खेजड़ी ही नहीं, बल्कि कैर, सांगरी और कूमठ जैसे रेगिस्तानी पेड़-पौधों ने भी लोगों को सहारा दिया. इनके बीजों और फलों को उबालकर खाया जाता था. सामान्य दिनों में जिन वनस्पतियों को साधारण माना जाता था, वही संकट के समय अमृत साबित हुईं.
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बूंद-बूंद पानी बचाने की अनोखी व्यवस्था राजस्थान सदियों से जल संरक्षण की पारंपरिक तकनीकों के लिए जाना जाता रहा है. छप्पनिया अकाल के दौरान यही ज्ञान लोगों के सबसे ज्यादा काम आया. गांवों में बनी बावड़ियां, टांके और कुइयां पानी बचाने का मुख्य साधन थीं. पानी को धूप और गर्म हवाओं से बचाने के लिए कुइयों को ढककर रखा जाता था ताकि पानी भाप बनकर कम उड़े. पानी के इस्तेमाल के भी सख्त नियम थे. पहले पीने के लिए पानी रखा जाता, फिर उसी बचे पानी से खाना बनाया जाता और अंत में पशुओं को दिया जाता था. इस अनुशासित व्यवस्था ने कई गांवों को पूरी तरह उजड़ने से बचा लिया.
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भाईचारे ने दिखाई इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल इतने बड़े संकट के बावजूद समाज में आपसी सहयोग खत्म नहीं हुआ. जिन परिवारों या जागीरदारों के पास थोड़ा बहुत अनाज बचा था, उन्होंने जरूरतमंदों के लिए अपने भंडार खोल दिए. गांवों में सामूहिक रसोई चलाई गई ताकि कोई भूखा न सोए. जब हालात ज्यादा बिगड़ने लगे, तब कई ग्रामीण अपने पशुओं को बचाने के लिए मालवा क्षेत्र की ओर निकल पड़े. कठिन यात्रा के दौरान लोग एक-दूसरे का सहारा बनते रहे. यही सामाजिक एकता उस दौर में लोगों की सबसे बड़ी ताकत साबित हुई.
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आज के लिए क्या है सबसे बड़ा सबक? विशेषज्ञ मानते हैं कि छप्पनिया अकाल सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि वर्तमान के लिए चेतावनी भी है. आज भले ही तकनीक, बांध, नहरें और सरकारी व्यवस्थाएं मौजूद हों, लेकिन बढ़ती गर्मी, जल संकट और जलवायु परिवर्तन भविष्य की बड़ी चुनौतियां बनते जा रहे हैं. राजस्थान के पूर्वजों ने यह साबित किया था कि सीमित संसाधनों में भी प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जिया जा सकता है. आज जरूरत इस बात की है कि पारंपरिक जल स्रोतों को बचाया जाए, पानी की बर्बादी रोकी जाए और पर्यावरण संरक्षण को जीवन का हिस्सा बनाया जाए. यही इतिहास का सबसे बड़ा संदेश है.