/126 साल पहले जब राजस्थान ने देखा था भयावह सूखा, ‘छप्पनिया अकाल’ में पेड़ों की छाल बन गई थी जीवन का सहारा

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Chhappania Akal बूंद-बूंद पानी बचाने की अनोखी व्यवस्था राजस्थान सदियों से जल संरक्षण की पारंपरिक तकनीकों के लिए जाना जाता रहा है. छप्पनिया अकाल के दौरान यही ज्ञान लोगों के सबसे ज्यादा काम आया. गांवों में बनी बावड़ियां, टांके और कुइयां पानी बचाने का मुख्य साधन थीं. पानी को धूप और गर्म हवाओं से बचाने के लिए कुइयों को ढककर रखा जाता था ताकि पानी भाप बनकर कम उड़े. पानी के इस्तेमाल के भी सख्त नियम थे. पहले पीने के लिए पानी रखा जाता, फिर उसी बचे पानी से खाना बनाया जाता और अंत में पशुओं को दिया जाता था. इस अनुशासित व्यवस्था ने कई गांवों को पूरी तरह उजड़ने से बचा लिया.