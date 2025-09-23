राजस्थान का चित्तौड़गढ़ किला सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि यह राजपूतों की वीरता, त्याग और गौरव का प्रतीक है. लगभग 700 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला, यह किला एशिया के सबसे बड़े किलों में से एक है. इसकी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व इसे दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बनाते हैं.