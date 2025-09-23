Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं राजस्थान का वो किला, जहां हुआ था सबसे बड़ा जौहर?

 Chittorgarh Fort: लगभग 700 एकड़ में फैला चित्तौड़गढ़ किला एशिया का सबसे बड़ा किला है. यह राजपूतों की वीरता का प्रतीक है, जहां विजय स्तंभ, राणा कुंभा महल, और रानी पद्मिनी की कहानियां आज भी जीवंत हैं.

राजस्थान का चित्तौड़गढ़ किला सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि यह राजपूतों की वीरता, त्याग और गौरव का प्रतीक है. लगभग 700 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला, यह किला एशिया के सबसे बड़े किलों में से एक है. इसकी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व इसे दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बनाते हैं.
यह किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और यहां से पूरे चित्तौड़गढ़ शहर और आसपास की घाटियों का अद्भुत नजारा दिखाई देता है.