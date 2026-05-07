/राजस्थान का वो गांव, जहां हिंदू-मुस्लिम एक साथ टेकते हैं माथा, जानें अनोखी कहानी

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गोरख गंगा (ढाब) क्षेत्र को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। यहां किसी भी प्रकार की दुकानें नहीं लगने दी जाएंगी, जिससे श्रद्धालुओं को स्नान में सुविधा मिल सके. आसपास की ऊबड़-खाबड़ जमीन को समतल किया जा रहा है और सफाई व्यवस्था को भी बेहतर बनाया जा रहा है. साथ ही गंदे पानी के प्रवाह को रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं.