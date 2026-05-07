/राजस्थान का वो गांव, जहां हिंदू-मुस्लिम एक साथ टेकते हैं माथा, जानें अनोखी कहानी

Gogaji Maharaj Story: राजस्थान के चूरू जिले का गांव ददरेवा लोक देवता जाहरवीर गोगाजी महाराज की जन्मस्थली है. हर वर्ष हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं और पूजा करते हैं. यहां पर आपको हिंदू-मुस्लिम एकता देखने को मिलेगी.
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चूरू जिले का गांव ददरेवा अपनी समृद्ध आध्यात्मिक और धार्मिक विरासत के चलते पूरे देश में विशेष पहचान रखता है. यह लोक देवता जाहरवीर गोगाजी महाराज की जन्मस्थली है, जहां हर वर्ष हजारों श्रद्धालु आस्था के साथ पहुंचते हैं. इसी पावन भूमि पर कायमखानी समाज के संस्थापक दादा कायम खां का जन्म भी हुआ था, जो इसे सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण बनाता है.
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शिक्षाविद् किशोर सिंह राठौड़ ने बताया कि मान्यता है कि गुरु गोरखनाथ ने यहां अपने 1400 शिष्यों के साथ तपस्या की थी. गोगाजी की माता बाछल देवी को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी गुरु गोरखनाथ से ही मिला था. भाद्रपद कृष्ण नवमी, विक्रम संवत 1003 को गोगाजी का जन्म हुआ, जबकि दादा कायम खां का जन्म 14वीं सदी में माना जाता है.
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ददरेवा स्थित प्रसिद्ध गोरख गंगा (ढाब), गुरु गोरखनाथ का आश्रम और गोगाजी की घोड़े पर सवार प्रतिमा यहां के प्रमुख आकर्षण हैं. इस स्थल की खासियत यह है कि यहां सभी धर्मों के लोग श्रद्धा से मत्था टेकने आते हैं. कायमखानी मुस्लिम समाज गोगाजी को जाहरपीर के रूप में पूजता है, जिससे यह स्थल हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक बन गया है.
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यहां आने वाले जातरू केवल दर्शन ही नहीं करते, बल्कि अखाड़ों में बैठकर गुरु गोरखनाथ और गोगाजी की जीवनी को लोक भाषा में गाकर प्रस्तुत करते हैं. इस दौरान डेरू और कांसी के कचौले की विशेष ध्वनि वातावरण को भक्तिमय बना देती है.
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सरपंच मोहम्मद जाहिद के अनुसार, ददरेवा में करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे. इस वर्ष भादवा मास में लगने वाले प्रसिद्ध लक्खी मेले को लेकर प्रशासन ने विशेष तैयारी की है. ग्राम पंचायत द्वारा मेले के लिए एक व्यवस्थित एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें.
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अब तक मेले में दुकानदार अव्यवस्थित तरीके से दुकानें लगाते थे, जिससे रास्ते बाधित होते थे. इस बार पंचायत द्वारा मार्केट के लिए अलग से स्थान चिह्नित किया जाएगा, जहां सभी दुकानें एक ही जगह लगेंगी। दुकानदारों को बिजली, पानी और सफाई की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी.
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गोरख गंगा (ढाब) क्षेत्र को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। यहां किसी भी प्रकार की दुकानें नहीं लगने दी जाएंगी, जिससे श्रद्धालुओं को स्नान में सुविधा मिल सके. आसपास की ऊबड़-खाबड़ जमीन को समतल किया जा रहा है और सफाई व्यवस्था को भी बेहतर बनाया जा रहा है. साथ ही गंदे पानी के प्रवाह को रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं.
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ददरेवा न केवल आस्था और परंपरा का केंद्र है, बल्कि हिंदू-मुस्लिम एकता की जीवंत मिसाल भी है. अब विकास कार्यों और बेहतर व्यवस्थाओं के साथ यह धार्मिक स्थल और मेला पहले से अधिक सुव्यवस्थित, आकर्षक और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनने की ओर बढ़ रहा है.