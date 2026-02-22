Zee Rajasthan
देखिए चूरू के सादुलपुर की अनोखी शादी की तस्वीरें, जहां सगाई के बाद ही दूल्हा ले आया अपनी दुल्हन!

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में दो दिन पहले एक ऐसी शादी हुई, जो जिले में चर्चा में बनी हुई है. जिले के सादुलपुर की यह अनूठी शादी ने दहेज प्रथा को लेकर अनूठी मिसाल कायम की है. 

Published:Feb 22, 2026, 02:15 PM IST | Updated:Feb 22, 2026, 02:15 PM IST
यह शादी चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहां दूल्हा पक्ष के लोग दुल्हन को देखने के लिए गए और बिना किसी लोकाचार के और बिना दहेज के दुल्हन को उसी वक्त घर ले आए.
दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोगों का कहना है कि दहेज प्रथा को रोकनें के लिए शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, आज के युग में जहां लोग शादी समारोह में लाखों-करोड़ों खर्च करते हैं और लाखों का दहेज देकर वाही-वाही लूटते हैं.