/राजस्थान के 66 लाख किसानों की लगी लॉटरी! CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया बड़ा अपडेट

CM Kisan Samman Nidhi: राजस्थान की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त फिलहाल जारी नहीं हुई है. 66 लाख से ज्यादा किसान नई तारीख का इंतजार कर रहे हैं. सरकार ने ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग जरूरी बताई है, नहीं तो किस्त अटक सकती है.