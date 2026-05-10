/राजस्थान के 66 लाख किसानों की लगी लॉटरी! CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया बड़ा अपडेट

CM Kisan Samman Nidhi: राजस्थान की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त फिलहाल जारी नहीं हुई है. 66 लाख से ज्यादा किसान नई तारीख का इंतजार कर रहे हैं. सरकार ने ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग जरूरी बताई है, नहीं तो किस्त अटक सकती है.
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राजस्थान के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है. राज्य सरकार इस योजना के जरिए किसानों को हर साल अलग से आर्थिक सहायता देती है. यह मदद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से अलग होती है. ऐसे में किसानों को दोनों योजनाओं का फायदा मिलाकर सालभर में 9 हजार रुपये तक की सहायता मिल जाती है.
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मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राजस्थान के 66 लाख से ज्यादा किसानों को हर साल 3 हजार रुपये दिए जाते हैं. सरकार यह रकम तीन अलग-अलग किस्तों में किसानों के बैंक खातों में भेजती है. वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना से किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की मदद भी मिलती रहती है.
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इधर किसानों के लिए बड़ी बात यह है कि योजना की छठी किस्त अभी तक जारी नहीं हो सकी है. सरकार की तरफ से यह राशि 22 अप्रैल 2026 को खातों में भेजी जानी थी, लेकिन कुछ प्रशासनिक वजहों के चलते भुगतान फिलहाल रोक दिया गया. अब किसान नई तारीख आने का इंतजार कर रहे हैं.
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जानकारी के अनुसार इस बार करीब 66.56 लाख किसानों के खातों में 665 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम ट्रांसफर होनी थी. पिछले कई दिनों से किसान अपने बैंक खाते चेक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किस्त नहीं पहुंची है. माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही नई तारीख का ऐलान कर सकती है.
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जो किसान योजना में अपना नाम या स्टेटस देखना चाहते हैं, वे घर बैठे ऑनलाइन जानकारी चेक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले सहकारिता विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. वहां ‘Citizen Corner’ में जाकर ‘मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की स्थिति जानें’ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद जन आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालकर पूरी जानकारी देखी जा सकती है.
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सरकार की तरफ से यह भी साफ कहा गया है कि योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग जरूरी है. जिन किसानों की ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई है या बैंक खाते से आधार लिंक नहीं है, उनकी किस्त अटक सकती है. इसलिए किसानों को सलाह दी जा रही है कि समय रहते अपने जरूरी दस्तावेज अपडेट जरूर करा लें.
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जिन किसानों की किस्त अभी तक नहीं आई है या स्टेटस में किसी तरह की दिक्कत दिखाई दे रही है, वे अपने पास के ई-मित्र केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं. वहां दस्तावेजों की जांच के साथ योजना से जुड़ी पूरी जानकारी मिल जाएगी. अब किसानों की नजर सरकार की अगली घोषणा पर बनी हुई है, क्योंकि छठी किस्त की नई तारीख जल्द सामने आ सकती है.