राजस्थान में जारी हुए CNG के दाम, दो मिनट में जान लें 15 मार्च के लेटेस्ट गैस प्राइस

राज्य के प्रमुख शहरों में सीएनजी की कीमतें वाहन चालकों और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सीएनजी पेट्रोल-डीजल की तुलना में सस्ता और पर्यावरण अनुकूल विकल्प माना जाता है. विभिन्न शहरों में सीएनजी की कीमतें अलग-अलग हैं, जो स्थानीय कर, परिवहन लागत और गैस सप्लाई पर निर्भर करती हैं.