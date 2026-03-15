राजस्थान में जारी हुए CNG के दाम, दो मिनट में जान लें 15 मार्च के लेटेस्ट गैस प्राइस
Rajasthan CNG Price Today: राजस्थान में आज (15 मार्च 2026) सीएनजी (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) के दामों में ज्यादातर शहरों में स्थिरता बनी हुई है, लेकिन बारमेर और जोधपुर में ₹1.10 प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी देखी गई है.
Published:Mar 15, 2026, 06:57 AM IST | Updated:Mar 15, 2026, 06:57 AM IST
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राज्य के प्रमुख शहरों में सीएनजी की कीमतें वाहन चालकों और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सीएनजी पेट्रोल-डीजल की तुलना में सस्ता और पर्यावरण अनुकूल विकल्प माना जाता है. विभिन्न शहरों में सीएनजी की कीमतें अलग-अलग हैं, जो स्थानीय कर, परिवहन लागत और गैस सप्लाई पर निर्भर करती हैं.
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जयपुर में आज सीएनजी की कीमत ₹90.91 प्रति किलोग्राम है, जो कल के मुकाबले स्थिर है. यह कीमत राजधानी में ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और निजी वाहन चालकों के लिए राहत भरी है.