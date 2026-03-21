बाड़मेर-जोधपुर में बढ़े CNG के दाम, जानें जयपुर के लेकर मुख्य शहरों में क्या है गैस के Price

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यह दर पिछले कुछ दिनों से लगभग स्थिर है, हालांकि कुछ शहरों में मामूली उतार-चढ़ाव देखा गया है. राज्य के विभिन्न शहरों में सीएनजी की कीमतें अलग-अलग हैं, जो स्थानीय कर, परिवहन लागत और उपलब्धता पर निर्भर करती हैं.