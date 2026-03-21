बाड़मेर-जोधपुर में बढ़े CNG के दाम, जानें जयपुर के लेकर मुख्य शहरों में क्या है गैस के Price

बाड़मेर-जोधपुर में बढ़े CNG के दाम, जानें जयपुर के लेकर मुख्य शहरों में क्या है गैस के Price
Rajatshan CNG Price Today: राजस्थान में 21 मार्च 2026 को सीएनजी के दाम स्थिर बने हुए हैं. गोल्ड रिटर्न वेबसाइट के अनुसार, जयपुर में आज सीएनजी की कीमत ₹90.91 प्रति किलोग्राम है, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है.
Published:Mar 21, 2026, 07:24 AM IST | Updated:Mar 21, 2026, 07:24 AM IST
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Rajatshan CNG Price Today
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यह दर पिछले कुछ दिनों से लगभग स्थिर है, हालांकि कुछ शहरों में मामूली उतार-चढ़ाव देखा गया है. राज्य के विभिन्न शहरों में सीएनजी की कीमतें अलग-अलग हैं, जो स्थानीय कर, परिवहन लागत और उपलब्धता पर निर्भर करती हैं.
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राज्य में सबसे सस्ती सीएनजी बांसवाड़ा, डूंगरपुर और जलोर में ₹83.59 प्रति किलोग्राम मिल रही है. वहीं, झुंझुनूं में सबसे महंगी दर ₹93.50 प्रति किलोग्राम है. अन्य प्रमुख शहरों की कीमतें इस प्रकार हैं.