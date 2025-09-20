राजस्थान, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है, अपने शहरों में रंगों के अनूठे कोड के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है. यह रंगों का प्रतीकात्मक उपयोग न केवल स्थानीय परंपराओं को दर्शाता है, बल्कि क्षेत्र की पहचान को भी गहराई से परिभाषित करता है. 18वीं शताब्दी से चली आ रही यह परंपरा राजपूत शासकों द्वारा शुरू की गई थी, जो अपने राज्य को रंगों के माध्यम से एक अलग पहचान देना चाहते थे.