Rajasthan Unique Colourful cities Facts
राजस्थान, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है, अपने शहरों में रंगों के अनूठे कोड के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है. यह रंगों का प्रतीकात्मक उपयोग न केवल स्थानीय परंपराओं को दर्शाता है, बल्कि क्षेत्र की पहचान को भी गहराई से परिभाषित करता है. 18वीं शताब्दी से चली आ रही यह परंपरा राजपूत शासकों द्वारा शुरू की गई थी, जो अपने राज्य को रंगों के माध्यम से एक अलग पहचान देना चाहते थे.
जयपुर गुलाबी नगरी
जयपुर, जिसे 'गुलाबी नगरी' कहा जाता है, गुलाबी रंग से सजा हुआ है, जो आतिथ्य और मेहमाननवाजी का प्रतीक है. इस रंग को 1876 में महाराजा राम सिंह द्वितीय ने अपनाया था, जब उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा के लिए अपने शहर को सजाया था. तब से यह परंपरा कायम है, जो जयपुर को पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाती है.