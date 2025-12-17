Zee Rajasthan
mobile app

बीजेपी मुख्यालय के घेराव की कोशिश रही नाकाम, डोटासरा, जूली समेत कांग्रेसी नेताओं ने दी गिरफ्तारी

Rajasthan Congress Protest: कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस की ओर से आज केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया गया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vishnu1 Sharma
Published: Dec 17, 2025, 07:21 PM IST | Updated: Dec 17, 2025, 07:21 PM IST
1/8

Rajasthan Congress Protest

Rajasthan Congress Protest1/8
राजस्थान कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस की ओर से आज केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया गया.
2/8

Rajasthan Congress Protest

Rajasthan Congress Protest2/8
नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के आरोप लगा रही है. कोर्ट के फैसले को कांग्रेस ‘सत्ता पर सत्य की विजय’ बता रही है.