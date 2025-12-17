बीजेपी मुख्यालय के घेराव की कोशिश रही नाकाम, डोटासरा, जूली समेत कांग्रेसी नेताओं ने दी गिरफ्तारी
Rajasthan Congress Protest: कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस की ओर से आज केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया गया.
Published: Dec 17, 2025, 07:21 PM IST | Updated: Dec 17, 2025, 07:21 PM IST
1/8
Rajasthan Congress Protest
1/8
राजस्थान कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस की ओर से आज केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया गया.
2/8
Rajasthan Congress Protest
2/8
नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के आरोप लगा रही है. कोर्ट के फैसले को कांग्रेस ‘सत्ता पर सत्य की विजय’ बता रही है.