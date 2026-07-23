/दिल्ली के जंतर-मंतर प्रदर्शन के समर्थन में राजस्थान कांग्रेस का विरोध, कई जिलों में प्रदर्शन, देखें तस्वीरें...

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Ramgarh रामगढ़ में दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को युवा छात्र संघ के नेतृत्व में छात्रों ने रैली निकाली. मुख्य बाजार से शुरू हुई यह रैली उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां छात्रों ने एसडीएम सुभाष यादव को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई. छात्रों के हाथों में तख्तियां और सामाजिक महापुरुषों के बैनर भी थे.