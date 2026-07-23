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दिल्ली के जंतर-मंतर प्रदर्शन के समर्थन में राजस्थान कांग्रेस का विरोध, कई जिलों में प्रदर्शन, देखें तस्वीरें...

Edited bySneha Aggarwal
Published: Jul 23, 2026, 07:43 PM|Updated: Jul 23, 2026, 07:43 PM

दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे कांग्रेस के प्रदर्शन के समर्थन में राजस्थान कांग्रेस ने भी गुरुवार को प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन किया. विभिन्न जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया. देखें तस्वीरें. 

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झालावाड़ जिले के जागरूक विद्यार्थीयो और नागरिकों और अभिभावकों ने आज मिनी सचिवालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तथा देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक पर कठोर कानून बनाने, विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा तथा छात्र आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं की निष्पक्ष जांच की मांग को करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा.
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अलवर में दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर गुरुवार को बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर NSUI कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश महासचिव विनोद जाटव, हार्दिक वर्मा, छात्र नेता दीपक वर्मा, करण वर्मा और इरफान कजोता ने किया.
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रामगढ़ में दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को युवा छात्र संघ के नेतृत्व में छात्रों ने रैली निकाली. मुख्य बाजार से शुरू हुई यह रैली उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां छात्रों ने एसडीएम सुभाष यादव को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई. छात्रों के हाथों में तख्तियां और सामाजिक महापुरुषों के बैनर भी थे.
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NEET पेपर लीक मामले को लेकर गुरुवार को बांसवाड़ा में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने-सामने आ गए. प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने कई बार समझाइश देकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने और निर्धारित स्थल पर रहने की अपील की, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस से उलझ गए. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई और स्थिति बिगड़ने लगी.
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हनुमानगढ़ में आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे विद्यार्थियों एवं युवाओं पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में डीवाईएफआई व एसएफआई ने जिला महासचिव वेद मक्कासर के नेतृत्व में बुधवार को हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय स्थित लाल चौक पर युवाओं ने विरोध-प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए घटना की निष्पक्ष जांच तथा जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई.
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दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद बीकानेर में भी कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार को घेरा. पूर्व मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला और जिला कांग्रेस अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल ने पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को निशाने पर लेते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की मांग की.
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झुंझुनूं के सामुदायिक विकास भवन में यूथ कांग्रेस के तत्वावधान में 'छात्रों की गूंज' संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में विद्यार्थियों और युवाओं ने देश की शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, रोजगार और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपने विचार रखे तथा शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग की.
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लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में नागौर में युवाओं ने विरोध-प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. भूख हड़ताल की अनुमति नहीं मिलने के बाद प्रदर्शनकारी सुबह वल्लभ चौराहे से पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्य गेट पर सरकार व दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की. ज्ञापन में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और महिलाओं के साथ कथित पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई.
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प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सांसद हरीश मीना के निर्देश पर शहर में केंद्र सरकार की नीतियों और नीट पेपर लीक मामले के विरोध में गुरुवार को टोंक के देवली में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया.
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चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार उपखंड मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर सरकार के विरोध में नारेबाजी की. वक्ताओं ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठाते हुए केंद्र सरकार पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया.
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बांसवाड़ा शहर में आज नीट पेपर लीक मामले को लेकर विरोध रैली निकाली गई. शहर के कुशलबाग मैदान से रैली कलेक्ट्री पहुंची जहा पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी की गई. इस रैली में कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और सभी ने जमकर केंद्र सरकार का विरोध लिया, भीड़ जबरदस्ती कलेक्टर ऑफिस घुसने की कोशिस की पर पुलिस ने उन्हें मुख्य गेट पर रोक दिया गया.
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