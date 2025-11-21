Rajasthan Crime: जयपुर में दो बड़े फर्जी कॉल सेंटरों पर छापेमारी, अमेरिकी नागरिकों से करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले 60 अरेस्ट

Rajasthan Crime: जयपुर पुलिस थाना मालवीय नगर और पुलिस थाना प्रतापनगर की संयुक्त कार्रवाई में जयपुर शहर में सक्रिय दो बड़े फर्जी कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ किया गया. दोनों स्थानों पर की गई एक साथ रेड में 49 पुरुष और 11 महिलाओं सहित कुल 60 आरोपी गिरफ्तार किए गए. पुलिस ने इनके कब्जे से 57 कंप्यूटर और 3 लैपटॉप जब्त किए हैं. शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह गिरोह अमेरिकी नागरिकों को अमेजॉन और एप्पल के फर्जी कस्टमर केयर नंबर के जरिए जाल में फंसा कर लाखों डॉलर की साइबर धोखाधड़ी कर चुका था और इसका मास्टरमाइंड अमेरिका में बैठकर पूरा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था.