Rajasthan Crime: जयपुर में दो बड़े फर्जी कॉल सेंटरों पर छापेमारी, अमेरिकी नागरिकों से करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले 60 अरेस्ट

Rajasthan Crime: जयपुर पुलिस थाना मालवीय नगर और पुलिस थाना प्रतापनगर की संयुक्त कार्रवाई में जयपुर शहर में सक्रिय दो बड़े फर्जी कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ किया गया. दोनों स्थानों पर की गई एक साथ रेड में 49 पुरुष और 11 महिलाओं सहित कुल 60 आरोपी गिरफ्तार किए गए. पुलिस ने इनके कब्जे से 57 कंप्यूटर और 3 लैपटॉप जब्त किए हैं. शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह गिरोह अमेरिकी नागरिकों को अमेजॉन और एप्पल के फर्जी कस्टमर केयर नंबर के जरिए जाल में फंसा कर लाखों डॉलर की साइबर धोखाधड़ी कर चुका था और इसका मास्टरमाइंड अमेरिका में बैठकर पूरा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Nov 21, 2025, 07:02 PM IST | Updated: Nov 21, 2025, 07:02 PM IST
Rajasthan Crime: गिरोह के सदस्य इंटरनेट पर अमेजन और एप्पल के फर्जी कस्टमर केयर नंबर उपलब्ध करवाते थे. अमेरिकी उपभोक्ता जब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इन नंबरों पर कॉल करते, कॉल सेंटर के 'डायलर' कॉल उठाकर उन्हें झूठी समस्याओं का हवाला देते थे. कॉल को आगे 'क्लोजर' नाम के सदस्य को ट्रांसफर किया जाता, जो खुद को बैंक या सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर पीड़ितों से बैंक अकाउंट डिटेल, कार्ड जानकारी और अन्य गोपनीय सूचना ले लेते.इसके बाद पीड़ितों को डराने के लिए अमेरिकी FBI, कोर्ट, IT विभाग के फर्जी वारंट और नोटिस भेजे जाते. पीड़ितों को मनगढ़ंत आरोपों जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी में फंसाने की धमकी देकर उनका पैसा फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर कराया जाता. फिर यह रकम क्रिप्टोकरेंसी और हवाला से भारत में मंगाई जाती थी.
पुलिस को आरोपियों के कंप्यूटरों में EYEBEAM और VICI जैसे हाई-टेक कॉलिंग सॉफ्टवेयर मिले, जिनके कारण साइबर एजेंसियों को इनकी लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल हो जाता था. सभी सिस्टम VPN पर चलाए जा रहे थे.जांच में कंप्यूटरों से हजारों अमेरिकी नागरिकों के डाटा, बैंक विवरण, पुरानी कॉलिंग का रिकॉर्ड और लाखों डॉलर की ठगी से जुड़े दस्तावेज मिले हैं. 19 नवंबर को जयपुर के मालवीय नगर स्थित होटल The Spark Inn और प्रतापनगर सेक्टर-16 में एक मकान पर एक साथ दबिश दी गई. दोनों जगहों पर कॉलिंग जारी थी. पुलिस द्वारा 24 घंटे चले ऑपरेशन में सभी डिजिटल उपकरण, मॉडेम, दस्तावेज और आरोपियों का डेटा जब्त किया गया.