Rajasthan Crime: जयपुर में दो बड़े फर्जी कॉल सेंटरों पर छापेमारी, अमेरिकी नागरिकों से करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले 60 अरेस्ट

Rajasthan Crime: गिरोह के सदस्य इंटरनेट पर अमेजन और एप्पल के फर्जी कस्टमर केयर नंबर उपलब्ध करवाते थे. अमेरिकी उपभोक्ता जब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इन नंबरों पर कॉल करते, कॉल सेंटर के 'डायलर' कॉल उठाकर उन्हें झूठी समस्याओं का हवाला देते थे. कॉल को आगे 'क्लोजर' नाम के सदस्य को ट्रांसफर किया जाता, जो खुद को बैंक या सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर पीड़ितों से बैंक अकाउंट डिटेल, कार्ड जानकारी और अन्य गोपनीय सूचना ले लेते.इसके बाद पीड़ितों को डराने के लिए अमेरिकी FBI, कोर्ट, IT विभाग के फर्जी वारंट और नोटिस भेजे जाते. पीड़ितों को मनगढ़ंत आरोपों जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी में फंसाने की धमकी देकर उनका पैसा फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर कराया जाता. फिर यह रकम क्रिप्टोकरेंसी और हवाला से भारत में मंगाई जाती थी.