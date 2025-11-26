Rajasthan: पति के नौकरी पर जाने के बाद गैरमर्द के साथ अवैध संबंध बनाती थी पत्नी!

Published: Nov 26, 2025, 05:51 PM IST | Updated: Nov 26, 2025, 05:51 PM IST
राजधानी जयपुर के नारायण विहार इलाके में युवक की हत्या का पर्दाफाश हो गया है. पुलिस ने युवक भूपसिंह की हत्या का खुलासा करते हुए हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है.
डीसीपी जयपुर साउथ राजर्षि राज ने बताया कि बीते दिनों युवक भूप सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना मिली थी. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. जांच में हत्या की संभावना जताई गई. ऐसे में पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए.