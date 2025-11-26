Rajasthan: पति के नौकरी पर जाने के बाद गैरमर्द के साथ अवैध संबंध बनाती थी पत्नी!

डीसीपी जयपुर साउथ राजर्षि राज ने बताया कि बीते दिनों युवक भूप सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना मिली थी. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. जांच में हत्या की संभावना जताई गई. ऐसे में पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए.