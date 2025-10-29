Zee Rajasthan
mobile app

बाड़मेर की ढाणियों में बनाई जा रही 'पार्टी ड्रग', NCB ने कई फैक्ट्रियो में मारा छापा

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर जिले के रामसर और सेडवा जैसे छोटे गांवों की ढाणियों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापा मारा तो वहां के खेतों और मकानों के बीच छिपी मेफेड्रोन (MD) बनाने की कई फैक्ट्रियां मिलीं.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Durag singh rajpurohit
Published: Oct 29, 2025, 05:00 PM IST | Updated: Oct 29, 2025, 05:00 PM IST
1/7

Barmer News

Barmer News1/7
राजस्थान के सीमांत जिले बाड़मेर की पहचान अब तक अपने मरुस्थलीय सौंदर्य, सरल संस्कृति और शांत जीवन के लिए रही है लेकिन हाल के महीनों में यहां से जो खबरें सामने आई हैं, उन्होंने पूरे देश को झकझोर दिया है. रामसर और सेडवा जैसे छोटे गांवों की ढाणियों में जब पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की टीमों ने छापा मारा, तो वहां खेतों और मकानों के बीच छिपी मेफेड्रोन (MD) बनाने की फैक्ट्रियां मिलीं. वही घातक सिंथेटिक ड्रग जिसे 'पार्टी ड्रग' और 'डिजाइनर नशा' कहा जाता है. जांच में जो खुलासे हुए, उन्होंने ये साफ कर दिया कि बाड़मेर अब केवल सीमा का जिला नहीं, बल्कि भारत के नशे के नेटवर्क का एक उभरता हब बनता जा रहा है. रेत की इस शांत भूमि में छिपा यह जहर न सिर्फ सीमाओं को, बल्कि समाज की आत्मा को भी खोखला करने लगा है. रामसर और सेडवा इलाकों में की गई कार्रवाई में पुलिस ने करीब 30 किलो MD ड्रग, भारी मात्रा में रासायनिक पदार्थ, लैब उपकरण और रिएक्टर टैंक जब्त किए. पुलिस ने इस प्रकरण में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें तीन आरोपी राजस्थान से और पांच महाराष्ट्र से हैं. राजस्थान से पकड़े गए आरोपियों में कई ऐसे लोग भी शामिल है, जो तकनीकी रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति है.
2/7

Barmer News

Barmer News2/7
बाड़मेर के रमेश विश्नोई और हनुमानराम चौधरी फैक्ट्री संचालन और स्थानीय सप्लाई चेन का काम संभालते थे. महाराष्ट्र से पकड़े गए रोहन साळुंखे, विक्रम कदम और सतीश नाइक इस नेटवर्क के बड़े लिंक थे, ये लोग मुंबई और रायगड जिले से केमिकल और मशीनें सप्लाई कर रहे थे. जांच एजेंसियों को पता चला कि MD बनाने के लिए जरूरी रासायनिक सामग्री महाराष्ट्र और गुजरात से लाई जा रही थी, जबकि तैयार ड्रग्स की सप्लाई मुंबई के क्लब, रेव पार्टी और ऑनलाइन ब्लैक नेटवर्क तक जाती थी. इस तरह बाड़मेर, जो कभी भारत की सीमा का प्रहरी था, अब नशे की कड़ी का गुप्त अड्डा बन गया. फैक्ट्री चलाने का तरीका बेहद योजनाबद्ध था. ग्रामीण क्षेत्रों की उन ढाणियों को चुना गया जहां न तो मोबाइल नेटवर्क मज़बूत था, न पुलिस की नियमित गश्त. रासायनिक सामग्री ट्रकों में 'फार्म के लिए खाद या पेंट सॉल्वेंट' के नाम पर भेजी जाती थी. अंदर बने कमरों में आधुनिक लैब जैसी व्यवस्था थी-रिएक्टर टैंक, ग्लास फ्लास्क, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटोन, टोल्यून जैसे घातक रसायन, और ड्राईंग मशीनें. NCB की टीम जब अंदर पहुंची, तो दीवारों पर रासायनिक सूत्र और तापमान नियंत्रण के चार्ट तक मिले यानी यह सिर्फ कोई देसी कच्चा प्रयोग नहीं, बल्कि तकनीकी जानकारी से लैस, संगठित अपराध उद्योग था.