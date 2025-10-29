बाड़मेर की ढाणियों में बनाई जा रही 'पार्टी ड्रग', NCB ने कई फैक्ट्रियो में मारा छापा

बाड़मेर के रमेश विश्नोई और हनुमानराम चौधरी फैक्ट्री संचालन और स्थानीय सप्लाई चेन का काम संभालते थे. महाराष्ट्र से पकड़े गए रोहन साळुंखे, विक्रम कदम और सतीश नाइक इस नेटवर्क के बड़े लिंक थे, ये लोग मुंबई और रायगड जिले से केमिकल और मशीनें सप्लाई कर रहे थे. जांच एजेंसियों को पता चला कि MD बनाने के लिए जरूरी रासायनिक सामग्री महाराष्ट्र और गुजरात से लाई जा रही थी, जबकि तैयार ड्रग्स की सप्लाई मुंबई के क्लब, रेव पार्टी और ऑनलाइन ब्लैक नेटवर्क तक जाती थी. इस तरह बाड़मेर, जो कभी भारत की सीमा का प्रहरी था, अब नशे की कड़ी का गुप्त अड्डा बन गया. फैक्ट्री चलाने का तरीका बेहद योजनाबद्ध था. ग्रामीण क्षेत्रों की उन ढाणियों को चुना गया जहां न तो मोबाइल नेटवर्क मज़बूत था, न पुलिस की नियमित गश्त. रासायनिक सामग्री ट्रकों में 'फार्म के लिए खाद या पेंट सॉल्वेंट' के नाम पर भेजी जाती थी. अंदर बने कमरों में आधुनिक लैब जैसी व्यवस्था थी-रिएक्टर टैंक, ग्लास फ्लास्क, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटोन, टोल्यून जैसे घातक रसायन, और ड्राईंग मशीनें. NCB की टीम जब अंदर पहुंची, तो दीवारों पर रासायनिक सूत्र और तापमान नियंत्रण के चार्ट तक मिले यानी यह सिर्फ कोई देसी कच्चा प्रयोग नहीं, बल्कि तकनीकी जानकारी से लैस, संगठित अपराध उद्योग था.