बाड़मेर की ढाणियों में बनाई जा रही 'पार्टी ड्रग', NCB ने कई फैक्ट्रियो में मारा छापा

राजस्थान के सीमांत जिले बाड़मेर की पहचान अब तक अपने मरुस्थलीय सौंदर्य, सरल संस्कृति और शांत जीवन के लिए रही है लेकिन हाल के महीनों में यहां से जो खबरें सामने आई हैं, उन्होंने पूरे देश को झकझोर दिया है. रामसर और सेडवा जैसे छोटे गांवों की ढाणियों में जब पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की टीमों ने छापा मारा, तो वहां खेतों और मकानों के बीच छिपी मेफेड्रोन (MD) बनाने की फैक्ट्रियां मिलीं. वही घातक सिंथेटिक ड्रग जिसे 'पार्टी ड्रग' और 'डिजाइनर नशा' कहा जाता है. जांच में जो खुलासे हुए, उन्होंने ये साफ कर दिया कि बाड़मेर अब केवल सीमा का जिला नहीं, बल्कि भारत के नशे के नेटवर्क का एक उभरता हब बनता जा रहा है. रेत की इस शांत भूमि में छिपा यह जहर न सिर्फ सीमाओं को, बल्कि समाज की आत्मा को भी खोखला करने लगा है. रामसर और सेडवा इलाकों में की गई कार्रवाई में पुलिस ने करीब 30 किलो MD ड्रग, भारी मात्रा में रासायनिक पदार्थ, लैब उपकरण और रिएक्टर टैंक जब्त किए. पुलिस ने इस प्रकरण में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें तीन आरोपी राजस्थान से और पांच महाराष्ट्र से हैं. राजस्थान से पकड़े गए आरोपियों में कई ऐसे लोग भी शामिल है, जो तकनीकी रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति है.