3.5 किलो सोना पहनने वाले मेवाड़ के बप्पी लहरी पर गैंगस्टर की खतरनाक नजर! 5 करोड़ की फिरौती ने मचाई सनसनी
Rajasthan News: चित्तौड़गढ़ के मेवाड़ के बप्पी लहरी कन्हैयालाल खटीक को गैंगस्टर रोहित गोदारा ने 5 करोड़ की फिरौती की धमकी दी. वॉट्सऐप वॉयस रिकॉर्डिंग में गंभीर अंजाम की चेतावनी मिली. पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए उनके घर पर सुरक्षा बढ़ा दी है.
Published: Nov 28, 2025, 06:14 PM IST | Updated: Nov 28, 2025, 06:14 PM IST
1/7
Rajasthan Crime News
1/7
चित्तौड़गढ़ के कन्हैयालाल खटीक, जिन्हें लोग प्यार से मेवाड़ का बप्पी लहरी कहते हैं, इन दिनों फिर सुर्खियों में हैं. सोने के गहनों के प्रति उनके शौक ने उन्हें अलग पहचान दिलाई है. कन्हैयालाल हमेशा अपने शरीर पर करीब 3 से 3.5 किलो सोना पहनते हैं. यही वजह है कि लोग उन्हें बप्पी लहरी के नाम से जोड़ते हैं, हालांकि उनका संगीत या फिल्मों से कोई संबंध नहीं है. भारी चेन, मोटी अंगूठियां, चौड़े ब्रेसलेट और यहां तक कि फोन व चप्पलों पर भी सोना लगवाना उनकी रोजमर्रा की आदत है.
2/7
Rajasthan Crime News
2/7
कन्हैयालाल बताते हैं कि सोने का यह शौक आज का नहीं है. वे इसे अपनी मेहनत और संघर्ष के दिनों की कमाई का सम्मान मानते हैं. करीब 15 साल पहले वे चित्तौड़ बस स्टैंड पर फलों का ठेला लगाया करते थे. धीरे-धीरे मेहनत के दम पर उन्होंने अपना कारोबार बढ़ाया और आज एक अलग पहचान बना ली. एक बार जब वे असली बप्पी लहरी से मिले तो बप्पी लहरी भी उनके गहनों को देखकर हैरान रह गए थे.