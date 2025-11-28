3.5 किलो सोना पहनने वाले मेवाड़ के बप्पी लहरी पर गैंगस्टर की खतरनाक नजर! 5 करोड़ की फिरौती ने मचाई सनसनी

चित्तौड़गढ़ के कन्हैयालाल खटीक, जिन्हें लोग प्यार से मेवाड़ का बप्पी लहरी कहते हैं, इन दिनों फिर सुर्खियों में हैं. सोने के गहनों के प्रति उनके शौक ने उन्हें अलग पहचान दिलाई है. कन्हैयालाल हमेशा अपने शरीर पर करीब 3 से 3.5 किलो सोना पहनते हैं. यही वजह है कि लोग उन्हें बप्पी लहरी के नाम से जोड़ते हैं, हालांकि उनका संगीत या फिल्मों से कोई संबंध नहीं है. भारी चेन, मोटी अंगूठियां, चौड़े ब्रेसलेट और यहां तक कि फोन व चप्पलों पर भी सोना लगवाना उनकी रोजमर्रा की आदत है.