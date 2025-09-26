Zee Rajasthan
मां ने भाई से बनाए अवैध संबंध! नवजात के नाना ने मुहं में पत्थर डाल फेवीक्विक से छिपकाया

Mandalgarh: भीलवाड़ा के माण्डलगढ़ में 10 दिन के नवजात शिशु को मारने वाले उसके नाना और उसकी मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बच्चे की मां के उसके भाई के साथ अवैध संबंध थे. 

भीलवाड़ा के माण्डलगढ़ में 10 दिन के नवजात शिशु को जंगल में ले जाकर मौत के हवाले करने वाली कुमाता और बच्चे के नाना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
पुलिस जांच में सामने आया कि चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती के अपने ममेरे भाई से अवैध संबंध थे. इस दौरान वह गर्भवती हो गई. करीब 6 माह बाद इस बात का पता युवती के माता -पिता को चला तो बदनामी के डर से माता -पिता युवती को लेकर बूंदी जिले के एक गांव मे आकर रहने लगे.