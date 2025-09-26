मां ने भाई से बनाए अवैध संबंध! नवजात के नाना ने मुहं में पत्थर डाल फेवीक्विक से छिपकाया

पुलिस जांच में सामने आया कि चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती के अपने ममेरे भाई से अवैध संबंध थे. इस दौरान वह गर्भवती हो गई. करीब 6 माह बाद इस बात का पता युवती के माता -पिता को चला तो बदनामी के डर से माता -पिता युवती को लेकर बूंदी जिले के एक गांव मे आकर रहने लगे.