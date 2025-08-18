राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के किशनगढ़ में यूपी के मेरठ जैसे नीले ड्रम हत्याकांड की पुनरावृत्ति ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है. यहां एक युवक का शव अर्द्ध नग्न अवस्था में नीले ड्रम में मिला, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. इस भयावह वारदात के बाद से मृतक से जुड़ा पूरा परिवार लापता है, जिसने रहस्य को और गहरा कर दिया है.