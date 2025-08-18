Zee Rajasthan
Rajasthan Crime News: राजस्थान में हुआ मेरठ के नीले ड्रम वाला कांड, लाश को गलाने के लिए डाल दिया था नमक, सड़ने की बदबू के बाद हुआ खुलासा

Rajasthan Crime News: राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के किशनगढ़ में मेरठ के कुख्यात नीले ड्रम हत्याकांड जैसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. एक युवक का शव अर्द्ध नग्न अवस्था में नीले ड्रम में मिला.
 

Published: Aug 18, 2025, 10:09 IST | Updated: Aug 18, 2025, 10:09 IST
शव को गलाने के लिए नमक डाला गया था. इस जघन्य अपराध का खुलासा तब हुआ, जब आसपास की सड़कों पर फैली तीव्र बदबू ने स्थानीय लोगों का ध्यान खींचा. वारदात के बाद से मृतक से जुड़ा पूरा परिवार फरार है, जिससे मामला और रहस्यमयी हो गया है.
राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के किशनगढ़ में यूपी के मेरठ जैसे नीले ड्रम हत्याकांड की पुनरावृत्ति ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है. यहां एक युवक का शव अर्द्ध नग्न अवस्था में नीले ड्रम में मिला, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. इस भयावह वारदात के बाद से मृतक से जुड़ा पूरा परिवार लापता है, जिसने रहस्य को और गहरा कर दिया है.