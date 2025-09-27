भीलवाड़ा में मासूम पर नाना का क्रूर हमला! पुलिस ने रिक्रिएट किया दिल दहला देने वाला सीन

राजस्थान के भीलवाड़ा में एक मासूम बच्चे के साथ बर्बरता करने वाला उसका ही नाना है. उसने अपने ही नाती के मुंह में पत्थर ठूंसकर उसे मारने की कोशिश की. इस घटना का पूरा सीन शनिवार (27 सितंबर) को पुलिस ने आरोपी से रिक्रिएट करवाया. आरोपी ने पुलिस को बताया कि उन्होंने यह काम कैसे किया, कहां से बस ली, फेविक्विक खरीदी और किस जगह रुके.