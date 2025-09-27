भीलवाड़ा में मासूम पर नाना का क्रूर हमला! पुलिस ने रिक्रिएट किया दिल दहला देने वाला सीन
Rajasthan Crime News: भीलवाड़ा में मासूम के मुंह में पत्थर ठूंसकर हत्या की कोशिश उसके नाना ने की. पुलिस ने आरोपी से घटना रिक्रिएट करवाई. बच्चा मांडलगढ़ में मिला, इलाज जिला अस्पताल में जारी है. आरोपी ने शादी बचाने और इज्जत बचाने के लिए ऐसा किया.
Published: Sep 27, 2025, 06:29 PM IST | Updated: Sep 27, 2025, 06:29 PM IST
राजस्थान के भीलवाड़ा में एक मासूम बच्चे के साथ बर्बरता करने वाला उसका ही नाना है. उसने अपने ही नाती के मुंह में पत्थर ठूंसकर उसे मारने की कोशिश की. इस घटना का पूरा सीन शनिवार (27 सितंबर) को पुलिस ने आरोपी से रिक्रिएट करवाया. आरोपी ने पुलिस को बताया कि उन्होंने यह काम कैसे किया, कहां से बस ली, फेविक्विक खरीदी और किस जगह रुके.
वारदात के वक्त बच्चे की मां भी वहीं मौजूद थी. आरोपी नाना ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी अब भी कुंवारी है और वह अपनी इज्जत बचाने और शादी कर पाने के लिए इस कदम पर मजबूर हुआ.