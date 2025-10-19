दिवाली से एक दिन पहले BJP नेता के दामाद के घर घुसी फर्जी पुलिस, मारपीट कर तान दी पिस्टल
Rajasthan Crime News: श्रीकरणपुर में फर्जी पुलिस बनकर लुटेरे पूर्व मंत्री टीटी के दामाद गुरुचरण रमाना के घर घुसे. बदमाशों ने मारपीट की, सीसीटीवी तोड़ा और मोबाइल छीन लिया. पांच थानों की पुलिस जांच में जुटी, आरोपियों की पहचान अभी तक नहीं हुई.
Published: Oct 19, 2025, 03:15 PM IST | Updated: Oct 19, 2025, 03:15 PM IST
Rajasthan Crime News
श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में देर रात एक भयावह घटना सामने आई. पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी की बेटी के घर लुटेरे फर्जी पुलिस बनकर घुसे और घर में अफरातफरी मचा दी. घटना में टीटी के दामाद और आढ़त व्यापारी गुरुचरण रमाना, उनके बेटे और बहू के साथ मारपीट की गई.
सूत्रों के अनुसार, बदमाश कार में सवार होकर आए और खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए व्यापारी से घर के अंदर बातचीत करने का बहाना बनाया. जैसे ही रमाना ने बैठक का दरवाजा खोला, दो युवक अंदर घुसकर उन पर हमला करने लगे. इसके बाद लगभग चार और लोग भी घर में प्रवेश कर गए. उन्होंने पिस्टल तान दी और घर में जमकर उत्पात मचाया.