सूत्रों के अनुसार, बदमाश कार में सवार होकर आए और खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए व्यापारी से घर के अंदर बातचीत करने का बहाना बनाया. जैसे ही रमाना ने बैठक का दरवाजा खोला, दो युवक अंदर घुसकर उन पर हमला करने लगे. इसके बाद लगभग चार और लोग भी घर में प्रवेश कर गए. उन्होंने पिस्टल तान दी और घर में जमकर उत्पात मचाया.