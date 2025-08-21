Zee Rajasthan
प्रतापगढ़ का गांव बना रणभूमि! पुलिस की आंखों में मिर्ची डालकर किया हमला, मकानों में लगाई आग

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड के दिवाला गांव में युवक की मौत के 12 दिन के कार्यक्रम में विवाद बढ़ गया। आक्रोशित भीड़ ने मकान में आग लगाई और पुलिस दल पर लाठियों, पत्थरों व मिर्ची पाउडर से हमला किया। दो पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए।

Published: Aug 21, 2025, 18:30 IST | Updated: Aug 21, 2025, 18:30 IST
प्रतापगढ़ के अरनोद खंड में हिंसा
प्रतापगढ़ जिले के अरनोद उपखंड के कोटड़ी थाना क्षेत्र के दिवाला गांव में रविवार को एक बड़ी घटना सामने आई. जानकारी के अनुसार, गांव में एक युवक की मौत को हुए 12 दिन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस दौरान माहौल अचानक बिगड़ गया और दो पक्षों में कहासुनी से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते गंभीर झगड़े में बदल गया.
मकान में लगा दी आग
विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्साए लोगों ने हत्या की आशंका जताते हुए गांव के ही एक मकान में आग लगा दी. घटना की सूचना पर कोटड़ी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस दल में कुल 5 जवान शामिल थे, लेकिन भीड़ का गुस्सा इतना उग्र हो गया कि हालात संभालना मुश्किल हो गया.