प्रतापगढ़ का गांव बना रणभूमि! पुलिस की आंखों में मिर्ची डालकर किया हमला, मकानों में लगाई आग

प्रतापगढ़ जिले के अरनोद उपखंड के कोटड़ी थाना क्षेत्र के दिवाला गांव में रविवार को एक बड़ी घटना सामने आई. जानकारी के अनुसार, गांव में एक युवक की मौत को हुए 12 दिन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस दौरान माहौल अचानक बिगड़ गया और दो पक्षों में कहासुनी से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते गंभीर झगड़े में बदल गया.