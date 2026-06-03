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PM Fasal Bima Yojana: बदल गए PM फसल बीमा के नियम, किसानों के हक में कृषि विभाग का सबसे कड़ा फैसला

Edited bySandhya YadavReported byKashi Ram
Published: Jun 03, 2026, 06:51 AM|Updated: Jun 03, 2026, 06:51 AM

PM Fasal Bima Yojana: राजस्थान में किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है. अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 21 दिन में क्लेम नहीं देने पर बीमा कंपनियों को 12% वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करना होगा. कृषि आयुक्त ने इस संबंध में नया परिपत्र जारी किया है.
 

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PM Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को समय पर बीमा क्लेम दिलाने के लिए कृषि विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी करते हुए बीमा कंपनियों की जवाबदेही तय की है. नए निर्देशों के अनुसार यदि बीमा कंपनी फसल बीमा क्लेम के भुगतान में निर्धारित समय सीमा से अधिक देरी करती है तो उसे किसानों को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करना होगा.
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परिपत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पात्र किसानों के क्लेम की गणना होने के बाद बीमा कंपनियों को 21 दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य होगा. विभाग के अनुसार कई मामलों में यह देखा गया है कि बीमा कंपनियां क्लेम भुगतान में अनावश्यक देरी करती हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. वहीं कंपनियां इस दौरान ब्याज का लाभ अर्जित करती रहती हैं.
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कृषि आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि किसी भी बीमा कंपनी द्वारा 21 दिन की निर्धारित अवधि में क्लेम का भुगतान नहीं किया जाता है तो संबंधित किसान को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित राशि का भुगतान करना होगा. यह प्रावधान किसानों के हितों की रक्षा करने और क्लेम प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है.
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परिपत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ओर से देय प्रीमियम राशि के भुगतान में देरी होती है, तब भी बीमा कंपनी प्राप्त प्रीमियम के अनुपात में किसानों को क्लेम का भुगतान करने के लिए बाध्य होगी. केवल प्रीमियम भुगतान में देरी का हवाला देकर किसानों का क्लेम रोका नहीं जा सकेगा.
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इसके अलावा कृषि विभाग ने ऐसे मामलों को भी गंभीरता से लिया है, जिनमें किसानों के बैंक खातों का सत्यापन नहीं हो पाता है या बीमित पॉलिसीधारक किसान की मृत्यु हो जाती है. विभाग ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी मामलों में पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें बीमा क्लेम का लाभ पहुंचाना बीमा कंपनी की जिम्मेदारी होगी.
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कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कहा कि किसानों को समय पर राहत मिलना जरूरी है और किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या तकनीकी देरी का खामियाजा किसानों को नहीं भुगतना चाहिए. इसलिए क्लेम भुगतान में होने वाली देरी के सभी मामलों में बीमा कंपनियों को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान करना होगा.
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इस निर्णय को किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों को समय पर बीमा राशि मिलने का मार्ग और अधिक मजबूत होगा.
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