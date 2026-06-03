/PM Fasal Bima Yojana: बदल गए PM फसल बीमा के नियम, किसानों के हक में कृषि विभाग का सबसे कड़ा फैसला

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PM Fasal Bima Yojana PM Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को समय पर बीमा क्लेम दिलाने के लिए कृषि विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी करते हुए बीमा कंपनियों की जवाबदेही तय की है. नए निर्देशों के अनुसार यदि बीमा कंपनी फसल बीमा क्लेम के भुगतान में निर्धारित समय सीमा से अधिक देरी करती है तो उसे किसानों को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करना होगा.