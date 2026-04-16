/राजस्थान के इस जिले में 5 करोड़ की लागत से बनेगा सांवरिया सेठ मंदिर, नेपाल से लाए जाएंगे मूर्ति के खास पत्थर

3 /6

मंदिर बनाने के लिए आगामी 24 अप्रैल को भूमि पूजन किया जाएगा. इसको लेकर तैयारियां जोर-शोर से की जा रही है. निर्माण समिति के सदस्य प्रकाश सोनी ने बताया कि यह पूरा प्रोजेक्ट जनसहयोग से साकार किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक, 24 अप्रैल को भूमि पूजन कार्यक्रम सुबह 10:15 बजे शुरू होगा.