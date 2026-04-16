Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Dausa
  • /राजस्थान के इस जिले में 5 करोड़ की लागत से बनेगा सांवरिया सेठ मंदिर, नेपाल से लाए जाएंगे मूर्ति के खास पत्थर

राजस्थान के इस जिले में 5 करोड़ की लागत से बनेगा सांवरिया सेठ मंदिर, नेपाल से लाए जाएंगे मूर्ति के खास पत्थर

Written By : Sneha Aggarwal | Updated: Apr 16, 2026, 08:00 PM

Sawariya Seth Mandir: राजस्थान के दौसा जिले में सांवरिया सेठ मंदिर बनने जा रहा है, जिसके लिए नेपाल से खास पत्थर लाया जाएगा. इसकी लागत लगभग 5 करोड़ आ सकती है. 

Sawariya Seth Mandir1/6
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सांवरिया सेठ मंदिर (सांवलिया जी) मंदिर है, जो काफी फेमस है. वहीं, दौसा जिले के लालसोट में सांवरिया सेठ का एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है.
Sawariya Seth Mandir2/6
सांवरिया सेठ मंदिर श्यामपुरा कलां रोड पर राजकीय जिला अस्पताल के पास करीब एक हजार वर्ग गज भूमि पर बनाया जाएगा. इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है.
Sawariya Seth Mandir3/6
मंदिर बनाने के लिए आगामी 24 अप्रैल को भूमि पूजन किया जाएगा. इसको लेकर तैयारियां जोर-शोर से की जा रही है. निर्माण समिति के सदस्य प्रकाश सोनी ने बताया कि यह पूरा प्रोजेक्ट जनसहयोग से साकार किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक, 24 अप्रैल को भूमि पूजन कार्यक्रम सुबह 10:15 बजे शुरू होगा.
Sawariya Seth Mandir4/6
इस मंदिर की सबसे खास बात यह होगी कि इसमें स्थापित होने वाली मूर्ति के लिए पत्थर नेपाल की पवित्र गंडक नदी से आएगा. इस पत्थर को धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है.
Sawariya Seth Mandir5/6
यह मंदिर लगभग दो सालों में बनने की संभावना है, जिसकी लागत लगभग करीब 5 करोड़ रुपये आ सकती है. लोगों का कहना है कि इस मंदिर के निर्माण से आस्था के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी.
Sawariya Seth Mandir6/6
बता दें कि चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया में स्थित सांवरिया सेठ मंदिर भगवान कृष्ण के बाल रूप को समर्पित एक बेहद समृद्ध और प्रसिद्ध मंदिर है, जिनको 'सेठों का सेठ' कहा जाता है. यहां भक्त अपने व्यापार में सांवलिया जी को भागीदार बनाते हैं.
Tags:
rajasthan news
Dausa News

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan News: अंता में नेशनल हाईवे-27 पर लगा जाम, काली सिंध पुलिया पर घंटों फंस रहे वाहन, बढ़ी मुश्किलें

Rajasthan News: अंता में नेशनल हाईवे-27 पर लगा जाम, काली सिंध पुलिया पर घंटों फंस रहे वाहन, बढ़ी मुश्किलें

Baran News
2

लंबे इंतजार के बाद आज आ सकता है RAS 2024 का अंतिम परिणाम! 1096 पदों पर होगी नियुक्ति

RAS 2024 Final Result
3

Morning Breakfast: सुबह नाश्ते के लिए बेस्ट 10 राजस्थानी फ़ूड, सुबह 11 बजे तक इन डिश का अलग है स्वाद

Rajasthan famous food
4

Rajasthan News: फागी में भ्रष्टाचार की खुली पोल, उखड़ी CC रोड, डिप्टी सीएम की नाराजगी के बाद भी नहीं सुधरा प्रशासन

Jaipur News
5

राजस्थान में कॉलेज शिक्षकों की नौकरी पर फिलहाल टला संकट, हाईकोर्ट ने कही यह बात

Jodhpur news