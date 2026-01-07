Rajasthan Fog Alert: 8 जनवरी को राजस्थान के इन 10 जिलों में छाएगा अति घना कोहरा, अलर्ट जारी
Rajasthan Fog Alert: राजस्थान के जयपुर और आसपास के कई हिस्सों में सुबह से घना कोहरा और कई जिलों में अतिशीत दिन का असर जारी है. ऐसे में मौसम विभाग ने 8 जनवरी को प्रदेश के 10 जिलों में अति घना कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है.
राजस्थान में लगातार कड़ाके की सर्दी का असर देखने को मिल रहा है. ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार, 8 जनवरी को प्रदेश के 10 जिलों में अति घना कोहरा छा सकता है.
इसके साथ ही कई जगहों पर अति शीत लहर भी चल सकती है. सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रहने से सड़क, रेल और सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है. ऐसे में वाहन चालकों को धीमी गति से चलने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.