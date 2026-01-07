Zee Rajasthan
Rajasthan Fog Alert: 8 जनवरी को राजस्थान के इन 10 जिलों में छाएगा अति घना कोहरा, अलर्ट जारी

Rajasthan Fog Alert: राजस्थान के जयपुर और आसपास के कई हिस्सों में सुबह से घना कोहरा और कई जिलों में अतिशीत दिन का असर जारी है. ऐसे में मौसम विभाग ने 8 जनवरी को प्रदेश के 10 जिलों में अति घना कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है. 

Published: Jan 07, 2026, 04:41 PM IST | Updated: Jan 07, 2026, 04:41 PM IST
राजस्थान में लगातार कड़ाके की सर्दी का असर देखने को मिल रहा है. ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार, 8 जनवरी को प्रदेश के 10 जिलों में अति घना कोहरा छा सकता है.
इसके साथ ही कई जगहों पर अति शीत लहर भी चल सकती है. सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रहने से सड़क, रेल और सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है. ऐसे में वाहन चालकों को धीमी गति से चलने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.