/Rajasthan News: राजस्थान के इन जिलों की चमकेगी किस्मत, 137 सड़क परियोजनाओं को मिली हरी झंडी

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Rajasthan Road Project कार्यों को मिली मंजूरी के अनुसार फलौदी, जोधपुर, ब्यावर, अलवर, बाड़मेर, बालोतरा, दौसा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनूं, करौली, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर, सलूम्बर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, जालोर, बारां, श्रीगंगानगर, झालावाड़, जयपुर, भरतपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़ और धौलपुर में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण को नई गति मिलेगी। इन सभी क्षेत्रों में सड़कों के सुधरने से न केवल आम जनता का सफर आसान और सुरक्षित होगा, बल्कि स्थानीय व्यापार और उद्योगों को भी नई रफ्तार मिलेगी.