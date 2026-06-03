/Rajasthan News: राजस्थान के इन जिलों की चमकेगी किस्मत, 137 सड़क परियोजनाओं को मिली हरी झंडी

Rajasthan News: राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा ने बजट घोषणाओं के तहत 29 जिलों में 137 सड़क निर्माण कार्यों के लिए 882.54 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दी है . इन सड़कों के बनने से प्रदेश की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी
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Rajasthan Road Project
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और बजट घोषणाओं को तय समय में धरातल पर उतारने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है. इसी कड़ी में राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को बेहतरीन और सुगम सड़क कनेक्टिविटी का तोहफा देते हुए 882.54 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को वित्तीय हरी झंडी दे दी है.
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इस भारी-भरकम राशि से प्रदेश के विभिन्न जिलों में 137 नए सड़क निर्माण और सुदृढ़ीकरण (सड़कें चौड़ी और मजबूत करने) के कार्य करवाए जाएंगे, जिनकी निविदा (Tender) प्रक्रिया बेहद जल्द शुरू होने जा रही है.
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बता दें कि सरकार की इस वित्तीय स्वीकृति से राजस्थान के पुराने और नए गठित जिलों सहित कुल 29 जिलों में आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार होगा.
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कार्यों को मिली मंजूरी के अनुसार फलौदी, जोधपुर, ब्यावर, अलवर, बाड़मेर, बालोतरा, दौसा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनूं, करौली, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर, सलूम्बर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, जालोर, बारां, श्रीगंगानगर, झालावाड़, जयपुर, भरतपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़ और धौलपुर में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण को नई गति मिलेगी। इन सभी क्षेत्रों में सड़कों के सुधरने से न केवल आम जनता का सफर आसान और सुरक्षित होगा, बल्कि स्थानीय व्यापार और उद्योगों को भी नई रफ्तार मिलेगी.
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मुख्यमंत्री का स्पष्ट विजन है कि बजट में की गई हर एक घोषणा कागजों से निकलकर समय पर धरातल पर दिखे और उसका सीधा लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे .
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इसी मंशा के अनुरूप इस बार फाइलों को अटकाने के बजाय विभागीय समन्वय (Coordination) और क्विक डिसीजन मेकिंग (त्वरित निर्णय प्रक्रिया) के साथ काम किया जा रहा है . यह वित्तीय मंजूरी सरकार के इसी संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा और मजबूत कदम है.