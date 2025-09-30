Zee Rajasthan
ना मूर्ति, ना प्रतिमा… यहां देवी सती माता के घुटने की होती है पूजा,नवरात्र में दर्शन मात्र से बदल जाती है किस्मत

Navratri 2025: जयपुर के जोबनेर स्थित ज्वाला माता मंदिर एक प्राचीन शक्तिपीठ है. यहां सती माता के घुटने की प्राकृतिक आकृति की पूजा होती है, जहां वर्षों से अखंड ज्योत जल रही है और नवरात्रि में लाखों भक्त दर्शन को आते हैं.

जयपुर जिले के जोबनेर कस्बे में स्थित प्राचीन ज्वाला माता मंदिर नवरात्रि के आते ही आस्था का एक बड़ा केंद्र बन जाता है. इस दौरान यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है, जो माता के दर्शन कर आशीर्वाद लेना चाहते हैं. यह मंदिर न केवल अपनी प्राचीनता के लिए, बल्कि अपनी अनूठी मान्यताओं के लिए भी प्रसिद्ध है.
इस मंदिर को एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, जब भगवान शिव सती माता के मृत शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब उनके शरीर के अंग विभिन्न स्थानों पर गिरे. कहा जाता है कि जोबनेर में माता सती का घुटना गिरा था, और इसी स्थान पर यह मंदिर बनाया गया, जो आज भक्तों के लिए आस्था का प्रतीक है.