ना मूर्ति, ना प्रतिमा… यहां देवी सती माता के घुटने की होती है पूजा,नवरात्र में दर्शन मात्र से बदल जाती है किस्मत

इस मंदिर को एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, जब भगवान शिव सती माता के मृत शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब उनके शरीर के अंग विभिन्न स्थानों पर गिरे. कहा जाता है कि जोबनेर में माता सती का घुटना गिरा था, और इसी स्थान पर यह मंदिर बनाया गया, जो आज भक्तों के लिए आस्था का प्रतीक है.