आमेर महल में 19 मार्च को मिल रही फ्री एंट्री, तिलक लगाकर और माला पहनाकर किया जा रहा पर्यटकों को स्वागत, देखें तस्वीरें

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राजस्थान दिवस के अवसर पर आमेर महल में देश-विदेश से आने वाले सैलानियों का तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया. इस खास मौके पर पर्यटकों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गईं, जिससे उनकी यात्रा और भी यादगार बन सकें.