आमेर महल में 19 मार्च को मिल रही फ्री एंट्री, तिलक लगाकर और माला पहनाकर किया जा रहा पर्यटकों को स्वागत, देखें तस्वीरें

Published:Mar 19, 2026, 02:27 PM IST | Updated:Mar 19, 2026, 02:27 PM IST
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Rajasthan Diwas 2026
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राजस्थान दिवस के अवसर पर आमेर महल में देश-विदेश से आने वाले सैलानियों का तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया. इस खास मौके पर पर्यटकों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गईं, जिससे उनकी यात्रा और भी यादगार बन सकें.
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इस साल चैत्र नवरात्रि और राजस्थान दिवस एक ही दिन मनाया जा रहा है, जिसके चलते आमेर महल में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही. पर्यटकों के लिए महल में निशुल्क प्रवेश की व्यवस्था भी की गई.