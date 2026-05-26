/राजस्थान के इस समाज का चौंकाने वाला बड़ा फैसला, शादी में सोना पहनने और बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल पर भी बैन!

Dungarpur News: डूंगरपुर में राजस्थान आदिवासी महासमिति का स्थापना दिवस सामाजिक सुधार और जागरूकता के संकल्पों के साथ मनाया गया. महासम्मेलन में पूर्ण शराबबंदी, शादियों में फिजूलखर्ची और डीजे पर रोक लगाने जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए.
1/6
Dungarpur News
राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सरोदा क्षेत्र में राजस्थान आदिवासी महासमिति का स्थापना दिवस बीते दिन सोमवार को नानेला फला बुचिया बड़ा पाल खडलई कांठल में सामाजिक जागरूकता और सुधार के संकल्पों के साथ आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में राजस्थान, गुजरात और मध्यप्रदेश से बड़ी संख्या में समाजबंधु, साधु-संत, भगत, गमेती, जनप्रतिनिधि और युवाओं ने हिस्सा लिया.
2/6
Dungarpur News
महासम्मेलन की अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष सुन्दरलाल परमार द्वारा की गई जबकि मुख्य अतिथि बाबूलाल ताबियाड रहे. कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों ने हिस्सा लिया और सामाजिक एकता का संदेश दिया.
3/6
Dungarpur News
इस महासम्मेलन में काफी लोग शामिल हुए. इस दौरान समाज सुधार और युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय सबकी सहमति से पारित किए गए. इन फैसलों को समाज के विकास और नई पीढ़ी के हित में बताया गया.
4/6
Dungarpur News
महासम्मेलन में समाज में पूर्ण शराबबंदी लागू करने का संकल्प लिया. साथ ही शादियों में होने वाली फिजूलखर्ची पर रोक लगाने और डीजे के इस्तेमाल को बंद करने का फैसला भी लिया गया ताकि सामाजिक आयोजनों को सादगीपूर्ण तरीके से आयोजित किया जा सके.
5/6
Dungarpur News
साथ ही महासम्मेलन ने सोने के आभूषणों की बजाय सिर्फ चांदी के जेवरों को सामाजिक मान्यता देने का फैसला लिया गया. इसके अलावा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल, बिना लाइसेंस वाहन चलाने और बाइक रेसिंग पर प्रतिबंध लगाने का संकल्प लिया.
6/6
Dungarpur News
महासम्मेलन में मृत्यु के बाद दी जाने वाली पारंपरिक कपड़ा प्रथा को बंद करने का निर्णय लिया गया. सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं और स्कूटी प्राप्त मेधावी बालिकाओं का सम्मान किया गया. वहीं, कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों को समाज सुधार से जुड़े फैसलों को धरातल पर लागू करने की शपथ दिलाई गई.