/राजस्थान के इस समाज का चौंकाने वाला बड़ा फैसला, शादी में सोना पहनने और बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल पर भी बैन!

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Dungarpur News महासम्मेलन में मृत्यु के बाद दी जाने वाली पारंपरिक कपड़ा प्रथा को बंद करने का निर्णय लिया गया. सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं और स्कूटी प्राप्त मेधावी बालिकाओं का सम्मान किया गया. वहीं, कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों को समाज सुधार से जुड़े फैसलों को धरातल पर लागू करने की शपथ दिलाई गई.