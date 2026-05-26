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राजस्थान के इस समाज का चौंकाने वाला बड़ा फैसला, शादी में सोना पहनने और बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल पर भी बैन!

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 26, 2026, 03:46 PM|Updated: May 26, 2026, 04:49 PM

Dungarpur News: डूंगरपुर में राजस्थान आदिवासी महासमिति का स्थापना दिवस सामाजिक सुधार और जागरूकता के संकल्पों के साथ मनाया गया. महासम्मेलन में पूर्ण शराबबंदी, शादियों में फिजूलखर्ची और डीजे पर रोक लगाने जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. 
 

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राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सरोदा क्षेत्र में राजस्थान आदिवासी महासमिति का स्थापना दिवस बीते दिन सोमवार को नानेला फला बुचिया बड़ा पाल खडलई कांठल में सामाजिक जागरूकता और सुधार के संकल्पों के साथ आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में राजस्थान, गुजरात और मध्यप्रदेश से बड़ी संख्या में समाजबंधु, साधु-संत, भगत, गमेती, जनप्रतिनिधि और युवाओं ने हिस्सा लिया.
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महासम्मेलन की अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष सुन्दरलाल परमार द्वारा की गई जबकि मुख्य अतिथि बाबूलाल ताबियाड रहे. कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों ने हिस्सा लिया और सामाजिक एकता का संदेश दिया.
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इस महासम्मेलन में काफी लोग शामिल हुए. इस दौरान समाज सुधार और युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय सबकी सहमति से पारित किए गए. इन फैसलों को समाज के विकास और नई पीढ़ी के हित में बताया गया.
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महासम्मेलन में समाज में पूर्ण शराबबंदी लागू करने का संकल्प लिया. साथ ही शादियों में होने वाली फिजूलखर्ची पर रोक लगाने और डीजे के इस्तेमाल को बंद करने का फैसला भी लिया गया ताकि सामाजिक आयोजनों को सादगीपूर्ण तरीके से आयोजित किया जा सके.
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साथ ही महासम्मेलन ने सोने के आभूषणों की बजाय सिर्फ चांदी के जेवरों को सामाजिक मान्यता देने का फैसला लिया गया. इसके अलावा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल, बिना लाइसेंस वाहन चलाने और बाइक रेसिंग पर प्रतिबंध लगाने का संकल्प लिया.
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महासम्मेलन में मृत्यु के बाद दी जाने वाली पारंपरिक कपड़ा प्रथा को बंद करने का निर्णय लिया गया. सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं और स्कूटी प्राप्त मेधावी बालिकाओं का सम्मान किया गया. वहीं, कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों को समाज सुधार से जुड़े फैसलों को धरातल पर लागू करने की शपथ दिलाई गई.
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