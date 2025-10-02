राजस्थान में रावण दहन के साथ दशहरे की धूम, देखें अनदेखी तस्वीरें
Dusshera 2025: राजस्थान में रावण दहन के साथ ही दशहरे की धूम देखने को मिल रही है. इस साल कोटा में 222 फीट ऊंचे रावण दहन के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है. देखें अलग-अलग शहरों के रावण दहन की तस्वीरें.
Published: Oct 02, 2025, 07:07 PM IST | Updated: Oct 02, 2025, 08:45 PM IST
विजयदशमी पर्व पर बारह देवरा स्थित दशहरा मैदान में दशानन रावण के पुतले का दहन हुआ. नव युवक कला मंडल जहाजपुर द्वारा बागर के बालाजी मंदिर से राम जी की शोभायात्रा शुरू हुई, जिसका लोगों ने नगर में जगह-जगह स्वागत किया. वहीं, नगर पालिका अध्यक्ष नरेश मीणा शोभायात्रा के दौरान साथ रहे. वहीं, दशहरा मैदान में नगर पालिका मंडल जहाजपुर की ओर से भव्य आतिशबाजी की गई, जो लोगों में आकर्षण का केंद्र रहा.
श्रीगंगानगर में सुखाड़िया सर्किल के रामलीला मैदान में 70 फीट के रावण, 65 फीट कुंभकर्ण और 60 फीट ऊंचे मेघनाद के पुतले के साथ लंका का दहन हुआ.