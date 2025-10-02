राजस्थान में रावण दहन के साथ दशहरे की धूम, देखें अनदेखी तस्वीरें

विजयदशमी पर्व पर बारह देवरा स्थित दशहरा मैदान में दशानन रावण के पुतले का दहन हुआ. नव युवक कला मंडल जहाजपुर द्वारा बागर के बालाजी मंदिर से राम जी की शोभायात्रा शुरू हुई, जिसका लोगों ने नगर में जगह-जगह स्वागत किया. वहीं, नगर पालिका अध्यक्ष नरेश मीणा शोभायात्रा के दौरान साथ रहे. वहीं, दशहरा मैदान में नगर पालिका मंडल जहाजपुर की ओर से भव्य आतिशबाजी की गई, जो लोगों में आकर्षण का केंद्र रहा.