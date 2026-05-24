/अल नीनो और रिकॉर्ड तोड़ता तापमान...जानिए क्यों भयंकर गर्मी दिला रही है 'छप्पनिया अकाल' की याद?

Chhappaniya Aakal Rajasthan: अल नीनो और रिकॉर्डतोड़ गर्मी के बीच राजस्थान में फिर सूखे की आशंका बढ़ी है. लेकिन 1899 के ‘छप्पनिया अकाल’ और आज के राजस्थान में बड़ा फर्क है. जानिए कैसे तकनीक, नहरें और जल प्रबंधन अब बड़ी ढाल बन चुके हैं.
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Chhappaniya Aakal Rajasthan: छप्पनिया अकाल का नाम आज भी राजस्थान के इतिहास में दर्दनाक याद के तौर पर दर्ज है. वर्ष 1899 (हिंदू पंचांग के अनुसार वह विक्रम संवत 1956) में पड़े इस भीषण अकाल ने लाखों लोगों का जीवन प्रभावित कर दिया था. इतिहासकारों और मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, उस समय लगातार कमजोर मानसून और सूखे की बड़ी वजह अल नीनो को माना जाता है. अल नीनो दरअसल प्रशांत महासागर के पानी के असामान्य रूप से गर्म होने की प्रक्रिया है. इसका असर दुनिया भर के मौसम पर पड़ता है और भारत में यह अक्सर कमजोर मानसून, सूखा और बढ़ती गर्मी की स्थिति पैदा करता है. यही कारण है कि जब भी तापमान रिकॉर्ड तोड़ने लगता है, तब राजस्थान जैसे शुष्क राज्यों में चिंता बढ़ जाती है.
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1899 और आज के राजस्थान में कितना अंतर? हालांकि मौसम की चुनौतियां आज भी मौजूद हैं, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि वर्तमान राजस्थान और 1899 के राजस्थान के बीच बहुत बड़ा फर्क है. उस दौर में न तो आधुनिक जल प्रबंधन था और न ही आपदा से निपटने के संसाधन. आज स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत मानी जाती है.
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मजबूत जल ढांचा बना बड़ी ताकत छप्पनिया अकाल के समय पानी संग्रह की सीमित व्यवस्था थी. आज राजस्थान में बड़े बांध, जलाशय और इंदिरा गांधी कैनाल जैसी विशाल नहर परियोजना लाखों लोगों के लिए जीवनरेखा बन चुकी है. इससे दूर-दराज के इलाकों तक पानी पहुंचाना संभव हुआ है.
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खाद्यान्न भंडारण से राहत इतिहास बताता है कि अकाल के दौरान लोगों को भोजन के लिए भारी संघर्ष करना पड़ा था लेकिन आज भारत के पास विशाल बफर स्टॉक मौजूद है. सरकारी योजनाएं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली संकट के समय बड़ी राहत देने में सक्षम हैं.
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तकनीक और मौसम पूर्वानुमान पहले मौसम का अनुमान केवल अनुभव के आधार पर लगाया जाता था. अब आधुनिक सैटेलाइट, रडार और मौसम मॉडल की मदद से मौसम विभाग हर बदलाव पर लगातार नजर रखता है. इससे प्रशासन पहले से तैयारी कर सकता है और राहत कार्य तेजी से शुरू किए जा सकते हैं.
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इतिहास से डर नहीं, सीख लेने की जरूरत विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा गर्मी और अल नीनो की परिस्थितियां घबराने का नहीं, बल्कि सतर्क होने का संकेत हैं. राजस्थान के लोगों ने सदियों से बावड़ियों, तालाबों और कुओं के जरिए जल संरक्षण की अनोखी परंपरा विकसित की है. आज जरूरत इस बात की है कि पानी की बर्बादी रोकी जाए, पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जाए और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए. प्रकृति समय-समय पर चेतावनी देती है, और यदि समाज समय रहते जागरूक हो जाए, तो इतिहास की त्रासदियां दोहराने से रोकी जा सकती हैं.