Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /अल नीनो और रिकॉर्ड तोड़ता तापमान...जानिए क्यों भयंकर गर्मी दिला रही है 'छप्पनिया अकाल' की याद?

अल नीनो और रिकॉर्ड तोड़ता तापमान...जानिए क्यों भयंकर गर्मी दिला रही है 'छप्पनिया अकाल' की याद?

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: May 24, 2026, 06:33 AM|Updated: May 24, 2026, 06:33 AM

Chhappaniya Aakal Rajasthan: अल नीनो और रिकॉर्डतोड़ गर्मी के बीच राजस्थान में फिर सूखे की आशंका बढ़ी है. लेकिन 1899 के ‘छप्पनिया अकाल’ और आज के राजस्थान में बड़ा फर्क है. जानिए कैसे तकनीक, नहरें और जल प्रबंधन अब बड़ी ढाल बन चुके हैं.
 

Chhappaniya Aakal Rajasthan1/6

Chhappaniya Aakal Rajasthan

Chhappaniya Aakal Rajasthan: छप्पनिया अकाल का नाम आज भी राजस्थान के इतिहास में दर्दनाक याद के तौर पर दर्ज है. वर्ष 1899 (हिंदू पंचांग के अनुसार वह विक्रम संवत 1956) में पड़े इस भीषण अकाल ने लाखों लोगों का जीवन प्रभावित कर दिया था. इतिहासकारों और मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, उस समय लगातार कमजोर मानसून और सूखे की बड़ी वजह अल नीनो को माना जाता है. अल नीनो दरअसल प्रशांत महासागर के पानी के असामान्य रूप से गर्म होने की प्रक्रिया है. इसका असर दुनिया भर के मौसम पर पड़ता है और भारत में यह अक्सर कमजोर मानसून, सूखा और बढ़ती गर्मी की स्थिति पैदा करता है. यही कारण है कि जब भी तापमान रिकॉर्ड तोड़ने लगता है, तब राजस्थान जैसे शुष्क राज्यों में चिंता बढ़ जाती है.
Chhappaniya Aakal Rajasthan2/6

Chhappaniya Aakal Rajasthan

1899 और आज के राजस्थान में कितना अंतर? हालांकि मौसम की चुनौतियां आज भी मौजूद हैं, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि वर्तमान राजस्थान और 1899 के राजस्थान के बीच बहुत बड़ा फर्क है. उस दौर में न तो आधुनिक जल प्रबंधन था और न ही आपदा से निपटने के संसाधन. आज स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत मानी जाती है.
Chhappaniya Aakal Rajasthan3/6

Chhappaniya Aakal Rajasthan

मजबूत जल ढांचा बना बड़ी ताकत छप्पनिया अकाल के समय पानी संग्रह की सीमित व्यवस्था थी. आज राजस्थान में बड़े बांध, जलाशय और इंदिरा गांधी कैनाल जैसी विशाल नहर परियोजना लाखों लोगों के लिए जीवनरेखा बन चुकी है. इससे दूर-दराज के इलाकों तक पानी पहुंचाना संभव हुआ है.
Chhappaniya Aakal Rajasthan4/6

Chhappaniya Aakal Rajasthan

खाद्यान्न भंडारण से राहत इतिहास बताता है कि अकाल के दौरान लोगों को भोजन के लिए भारी संघर्ष करना पड़ा था लेकिन आज भारत के पास विशाल बफर स्टॉक मौजूद है. सरकारी योजनाएं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली संकट के समय बड़ी राहत देने में सक्षम हैं.
Chhappaniya Aakal Rajasthan5/6

Chhappaniya Aakal Rajasthan

तकनीक और मौसम पूर्वानुमान पहले मौसम का अनुमान केवल अनुभव के आधार पर लगाया जाता था. अब आधुनिक सैटेलाइट, रडार और मौसम मॉडल की मदद से मौसम विभाग हर बदलाव पर लगातार नजर रखता है. इससे प्रशासन पहले से तैयारी कर सकता है और राहत कार्य तेजी से शुरू किए जा सकते हैं.
Chhappaniya Aakal Rajasthan6/6

Chhappaniya Aakal Rajasthan

इतिहास से डर नहीं, सीख लेने की जरूरत विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा गर्मी और अल नीनो की परिस्थितियां घबराने का नहीं, बल्कि सतर्क होने का संकेत हैं. राजस्थान के लोगों ने सदियों से बावड़ियों, तालाबों और कुओं के जरिए जल संरक्षण की अनोखी परंपरा विकसित की है. आज जरूरत इस बात की है कि पानी की बर्बादी रोकी जाए, पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जाए और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए. प्रकृति समय-समय पर चेतावनी देती है, और यदि समाज समय रहते जागरूक हो जाए, तो इतिहास की त्रासदियां दोहराने से रोकी जा सकती हैं.
Tags:
Jaipur News

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जांच पूरी होने पर परिवादी को मिलेगी फाइनल रिपोर्ट की प्रति, हाईकोर्ट ने दोहराए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

जांच पूरी होने पर परिवादी को मिलेगी फाइनल रिपोर्ट की प्रति, हाईकोर्ट ने दोहराए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

Rajasthan High Court
2

‘टॉफी राजनीति’ से बाहर नहीं निकल पाए राहुल गांधी, गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर किया तीखा हमला

Rahul Gandhi
3

राजस्थान सेमीकंडक्टर क्रांति के रास्ते पर! CM भजनलाल और अश्विनी वैष्णव की अहम बैठक

Rajasthan News
4

सिरफिरे One Sided Lover के सर चढ़ी थी सनक, पार्क में बेटी से साथ घूमने गई मां को चाकू से उतारा मौत के घाट

Rajasthan Crime
5

बीकानेर बॉर्डर पर बढ़ी हलचल, BSF अधिकारियों संग अहम बैठक करेंगे अमित शाह

Bikaner News