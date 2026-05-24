/अल नीनो और रिकॉर्ड तोड़ता तापमान...जानिए क्यों भयंकर गर्मी दिला रही है 'छप्पनिया अकाल' की याद?

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Chhappaniya Aakal Rajasthan Chhappaniya Aakal Rajasthan: छप्पनिया अकाल का नाम आज भी राजस्थान के इतिहास में दर्दनाक याद के तौर पर दर्ज है. वर्ष 1899 (हिंदू पंचांग के अनुसार वह विक्रम संवत 1956) में पड़े इस भीषण अकाल ने लाखों लोगों का जीवन प्रभावित कर दिया था. इतिहासकारों और मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, उस समय लगातार कमजोर मानसून और सूखे की बड़ी वजह अल नीनो को माना जाता है. अल नीनो दरअसल प्रशांत महासागर के पानी के असामान्य रूप से गर्म होने की प्रक्रिया है. इसका असर दुनिया भर के मौसम पर पड़ता है और भारत में यह अक्सर कमजोर मानसून, सूखा और बढ़ती गर्मी की स्थिति पैदा करता है. यही कारण है कि जब भी तापमान रिकॉर्ड तोड़ने लगता है, तब राजस्थान जैसे शुष्क राज्यों में चिंता बढ़ जाती है.