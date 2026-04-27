/दौसा के मोटी बूंदी वाले लड्डू, जिसके टेस्ट के आगे फीकी है हर मिठाई, जानें इसकी पारंपरिक रेसिपी

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यह कोई आम लड्डू नहीं है, इसकी पहचान इसके बड़े आकार के दानों (मोटी बूंदी) और इसके अनोखे रसीलेपन से होती है. बता दें कि सामान्य बूंदी के मुकाबले इसका दाना मोटा होता है, जो इसे हलवाई शैली में एक विशेष लुक और टेक्सचर देता है. चाशनी में अच्छी तरह डूबे होने के कारण ये लड्डू बेहद नरम होते हैं और मुंह में जाते ही घुल जाते हैं.