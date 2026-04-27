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दौसा के मोटी बूंदी वाले लड्डू, जिसके टेस्ट के आगे फीकी है हर मिठाई, जानें इसकी पारंपरिक रेसिपी

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 27, 2026, 01:51 PM|Updated: Apr 27, 2026, 01:51 PM

Rajasthan Famous Dish: दौसा के मोटी बूंदी वाले लड्डू अपने बड़े दाने और रसीले स्वाद के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं. पारंपरिक तरीके से तैयार ये लड्डू इलायची और केसर की खुशबू के साथ मुंह में घुल जाने वाला अनुभव देते हैं, जो हर उत्सव की शान बढ़ाते हैं.

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राजस्थान की धरती न केवल अपने किलों और वीरता के लिए, बल्कि अपनी 'स्वाद संस्कृति' के लिए भी मशहूर है. जब बात मीठे की हो, तो दौसा का प्रसिद्ध मोटी बूंदी वाला लड्डू एक ऐसी विरासत है, जिसका एक दाना ही दिल खुश करने के लिए काफी है. त्योहार हो या शादी, बिना इन रसीले लड्डुओं के राजस्थान का हर जश्न अधूरा माना जाता है.
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यह कोई आम लड्डू नहीं है, इसकी पहचान इसके बड़े आकार के दानों (मोटी बूंदी) और इसके अनोखे रसीलेपन से होती है. बता दें कि सामान्य बूंदी के मुकाबले इसका दाना मोटा होता है, जो इसे हलवाई शैली में एक विशेष लुक और टेक्सचर देता है. चाशनी में अच्छी तरह डूबे होने के कारण ये लड्डू बेहद नरम होते हैं और मुंह में जाते ही घुल जाते हैं.
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दौसा के हलवाई इन लड्डुओं को आज भी उसी पारंपरिक तरीके से तैयार करते हैं, जो इसे 'घर जैसा' स्वाद देता है. आइए जानते हैं, कैसे तैयार होता है यह टेस्टी लड्डू.
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इसके लिए मोटे बेसन का उपयोग किया जाता है, जिसे पानी के साथ मिलाकर एक मध्यम गाढ़ा घोल तैयार करते हैं.गरम तेल या घी में बड़े छेदों वाले झारे (छलनी) का उपयोग कर बेसन के घोल से मोटी बूंदियां तली जाती हैं. इसके बाद चीनी और पानी को पकाकर एक तार की चाशनी बनाई जाती है, जिसमें केसर और इलायची पाउडर का फ्लेवर मिलाया जाता है.
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तली हुई बूंदियों को गरमा-गरम चाशनी में डुबोया जाता है. जब बूंदियां रस सोख लेती हैं, तब इसमें खरबूजे के बीज और सूखे मेवे मिलाकर हाथों से गोल आकार दिया जाता है.
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अगर आप राजस्थान की यात्रा पर हैं या कुछ नया चखना चाहते हैं, तो दौसा के इन पारंपरिक मोटी बूंदी वाले लड्डुओं को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें. यह केवल एक मिठाई नहीं, बल्कि राजस्थान के प्रेम और आतिथ्य का मीठा अहसास है.
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