/राजस्थान की ये मारवाड़ी सब्जी, एक बार खाएंगे तो भूल जाएंगे हर दूसरी डिश, नोट कर लें ये रेसिपी

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राजस्थान की पारंपरिक रसोई अपनी खुशबू और शाही जायके के लिए दुनिया भर में मशहूर है. इन्हीं में से एक खास व्यंजन है 'मारवाड़ी कच्ची हल्दी की सब्जी'. यह केवल एक सब्जी नहीं, बल्कि सर्दियों के मौसम में शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. घी की महक और हल्दी की सोंधी खुशबू वाली यह डिश राजस्थानी थाली की शान मानी जाती है.