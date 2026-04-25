/राजस्थान की ये मारवाड़ी सब्जी, एक बार खाएंगे तो भूल जाएंगे हर दूसरी डिश, नोट कर लें ये रेसिपी

Rajasthan famous Dish: राजस्थान की कच्ची हल्दी की सब्जी स्वाद और आयुर्वेद का बेहतरीन मेल है. प्रचुर घी और दही में तैयार यह मारवाड़ी डिश इम्युनिटी बढ़ाने में बेजोड़ है. इसे बाजरे की रोटी के साथ खाया जाता है, जिसका जायका किसी भी पांच सितारा होटल के पकवान को मात दे सकता है.
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राजस्थान की पारंपरिक रसोई अपनी खुशबू और शाही जायके के लिए दुनिया भर में मशहूर है. इन्हीं में से एक खास व्यंजन है 'मारवाड़ी कच्ची हल्दी की सब्जी'. यह केवल एक सब्जी नहीं, बल्कि सर्दियों के मौसम में शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. घी की महक और हल्दी की सोंधी खुशबू वाली यह डिश राजस्थानी थाली की शान मानी जाती है.
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कच्ची हल्दी की सब्जी न केवल स्वाद में लजीज होती है, बल्कि इसके औषधीय गुण इसे अद्वितीय बनाते हैं. यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को जबरदस्त तरीके से बढ़ाती है. घी और हल्दी का मिश्रण जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए रामबाण माना जाता है.इसकी तासीर गर्म होने के कारण इसे मुख्य रूप से ठंड के मौसम में खाया जाता है.
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एक बेहतरीन हल्दी की सब्जी बनाने के लिए आपको चाहिए. कच्ची हल्दी की जड़ (3-4), ताजा दही (1/2 कप). तड़का के लिए अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, और प्रचुर मात्रा में देसी घी (घी इस सब्जी की जान है).
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मसाले में लाल मिर्च, धनिया पाउडर, काली मिर्च और स्वादानुसार नमक.शाही टच के लिए आप चाहें तो इसमें मटर, काजू और किशमिश भी मिला सकते हैं.
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सबसे पहले हल्दी को अच्छे से धोकर छील लें और कद्दूकस करें या छोटे टुकड़ों में काट लें. एक पैन में घी (या तेल) गर्म करें. इसमें अदरक-लहसुन पेस्ट और हरी मिर्च डालकर हल्दी को तब तक भूनें जब तक वह घी न छोड़ दे. एक अलग बाउल में दही और सभी सूखे मसालों का पेस्ट बना लें.
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भुनी हुई हल्दी में दही का यह मिश्रण डालें और धीमी आंच पर पकाएं.जब ग्रेवी से घी अलग होने लगे, तो समझें आपकी लजीज सब्जी तैयार है.
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इस सब्जी का असली आनंद बाजरे की रोटी या मक्के की रोटी के साथ आता है. गुड़ और लहसुन की चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन आपके खाने के अनुभव को यादगार बना देगा.