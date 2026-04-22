/मारवाड़ का ये चटपटा अचार, गर्मियों में हर थाली की है जान, स्वाद ऐसा कि भूल नहीं पाएंगे

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मारवाड़ी कैर का अचार राजस्थानी व्यंजनों का एक पारंपरिक हिस्सा है. इसे बाजरे की रोटी, सांगरी की सब्जी या दाल-बाटी के साथ परोसा जाए, तो खाने का स्वाद दोगुना हो जाता है. यह खट्टा-तीखा और इतना चटपटा होता है कि एक बार चखने के बाद इसका टेस्ट भूल पाना नामुमकिन है.कैर का अचार बनाने के लिए सही मसालों का संतुलन जरूरी है. आइए जानते हैं इसे बनाने का खास तरीका.