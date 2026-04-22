/मारवाड़ का ये चटपटा अचार, गर्मियों में हर थाली की है जान, स्वाद ऐसा कि भूल नहीं पाएंगे

Rajasthan famous Dish: मारवाड़ का प्रसिद्ध कैर का अचार अपने तीखे और चटपटे स्वाद के लिए जाना जाता है. छाछ में भिगोकर और सरसों के तेल व देशी मसालों के साथ तैयार यह अचार न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि गर्मियों में स्वास्थ्य के लिए हेल्दी भी माना जाता है.
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राजस्थानी खान-पान की जब बात आती है, तो कैर का नाम बड़े अदब से लिया जाता है. रेतीले धोरों के बीच उगने वाले छोटे-छोटे कैर न केवल स्वाद में लाजवाब होते हैं, बल्कि इन्हें 'गर्मियों का सुपर फूड' भी माना जाता है. खासकर मारवाड़ी कैर का अचार अपनी खटास और तीखेपन के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है.
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मारवाड़ी कैर का अचार राजस्थानी व्यंजनों का एक पारंपरिक हिस्सा है. इसे बाजरे की रोटी, सांगरी की सब्जी या दाल-बाटी के साथ परोसा जाए, तो खाने का स्वाद दोगुना हो जाता है. यह खट्टा-तीखा और इतना चटपटा होता है कि एक बार चखने के बाद इसका टेस्ट भूल पाना नामुमकिन है.कैर का अचार बनाने के लिए सही मसालों का संतुलन जरूरी है. आइए जानते हैं इसे बनाने का खास तरीका.
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सबसे पहले कड़वापन दूर करने के लिए सूखे कैर को अच्छी तरह धोकर 7-8 दिनों तक छाछ और नमक के पानी में भिगोकर रखें. इससे कैर का प्राकृतिक कड़वापन निकल जाता है और वे नरम हो जाते हैं. कैर को हमेशा मिट्टी या कांच के बर्तन में ही भिगोना चाहिए.
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भीगे हुए कैर का पानी निकालकर उन्हें 2 घंटे छाया में सुखा लें ताकि उनमें नमी न रहे (इससे अचार खराब नहीं होता). एक बर्तन में राई की दाल, सौंफ, हल्दी, कलौंजी, लाल मिर्च पाउडर और नमक का मिश्रण तैयार करें. स्वाद को और उभारने के लिए इसमें थोड़ी सी हींग भी मिलाएं.
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मसालों में गरम करके ठंडा किया हुआ सरसों का तेल डालें. इसमें सूखे कैर और खट्टेपन के लिए थोड़ी कच्ची कैरी (अमचूर/कैरी के टुकड़े) मिलाएं.
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तैयार अचार को कांच के जार में भरें. ध्यान रहे कि अचार तेल में पूरी तरह डूबा होना चाहिए. इसे 2-3 दिन तक धूप में रखने के बाद यह खाने के लिए तैयार हो जाता है. अचार को लंबे समय तक सुरक्षित और ताजा रखने के लिए हमेशा सरसों के तेल का ही उपयोग करें.जार और कैर पूरी तरह सूखे होने चाहिए ताकि फंगस (उल्ली) न लगे.