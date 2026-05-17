/उबालकर बनाई जाती है राजस्थान की ये खास बाटी, हर बाइट में मिलेगा होटल जैसा शाही स्वाद!

Rajasthan Famous Food: राजस्थान में दाल-बाटी की तरह बाफला बाटी भी काफी पसंद की जाती है. ये भी एक पारंपरिक डिश है. सबसे खास बात यह है कि बाफला बाटी किसी फंक्शन, पार्टी और खास मौके के लिए भी शानदार ऑप्शन है, जिसका स्वाद आपके मेहमानों का दिल जीत लेगा. जानें इसकी रेसिपी.
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राजस्थान की पारंपरिक डिश बाफला बाटी अपने देसी घी, मसालों की खुशबू के लिए प्रदेश के साथ देश में काफी पसंद की जाती है. बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम बाफला बाटी का स्वाद नॉर्मल दाल-बाटी से ज्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि इसे पहले उबाला जाता है और फिर धीमी आंच पर सेंका जाता है. ऐसे में आज हम आपको इसकी रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो आपको घर पर ही होटल जैसा शाही स्वाद दे सकती है.
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ये खास बाटी दाल, लहसुन की चटनी और गुड़ के साथ परोसी जाती है, जिससे इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है. सबसे खास बात यह है कि बाफला बाटी को सामान्य दाल-बाटी की तरह सीधे सेंका नहीं जाता. इसको पहले उबालकर फिर धीमी आंच पर पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाता है.
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यदि आप घर पर होटल जैसी शाही बाफला बाटी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आटा, सूजी, बेसन , हल्दी , सौंफ , अजवाइन, साबुत धनिया, बेकिंग सोडा, देसी घी और नमक चाहिए होगा.
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इसको बनाने के लिए सबसे पहले आटा, सूजी और बेसन को अच्छी तरह मिलाएं. इसके बाद इसमें हल्दी, नमक, सौंफ, अजवाइन और हल्का कुटा साबुत धनिया डाल दें. इसके बाद देसी घी और एक चुटकी बेकिंग सोडा मिलाकर गुनगुने पानी से सख्त आटा गूंथें.
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फिर आटे को कुछ देर ढककर रख दें और मीडियम आकार की गोल बाटियां तैयार कर लें. इसके बाद अब एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और तैयार बाटियों को उसमें डालकर धीमी आंच पर लगभग 10 से 12 मिनट तक पका लें.
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वहीं, जब बाटियां पानी के ऊपर तैरने लगें, तो उन्हें बाहर निकालकर अच्छी तरह सूखने दें. इसके बाद इन्हें धीमी आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेकें.
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इसके बाद गर्मागर्म बाटियों को देसी घी में डुबोकर दाल, लहसुन की चटनी और गुड़ के साथ परोंसे. बाफला बाटी का असली स्वाद उसके मसालों में छिपा होता है. सौंफ, अजवाइन और साबुत धनिया इसे खास देसी फ्लेवर देते हैं.