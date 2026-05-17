/उबालकर बनाई जाती है राजस्थान की ये खास बाटी, हर बाइट में मिलेगा होटल जैसा शाही स्वाद!

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राजस्थान की पारंपरिक डिश बाफला बाटी अपने देसी घी, मसालों की खुशबू के लिए प्रदेश के साथ देश में काफी पसंद की जाती है. बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम बाफला बाटी का स्वाद नॉर्मल दाल-बाटी से ज्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि इसे पहले उबाला जाता है और फिर धीमी आंच पर सेंका जाता है. ऐसे में आज हम आपको इसकी रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो आपको घर पर ही होटल जैसा शाही स्वाद दे सकती है.