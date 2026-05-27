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रोज-रोज के नाश्ते से हो गए बोर, तो ट्राय करें ये राजस्थानी मसालेदार पराठा

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 27, 2026, 07:57 PM|Updated: May 27, 2026, 08:18 PM

Rajasthan Famous Food: राजस्थान में नाश्ते में कई तरह के पराठे बनाए और खाए जाते हैं. ऐसे में आज हम आपको 
बेसन-प्याज का पराठे की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो टेस्टी, हेल्दी और जल्दी बनने वाला नाश्ता है. 

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हर रोज सबसे घर में एक सवाल जरूर उठता है कि नाश्ते में क्या बनाएं. ऐसे में अगर आप भी कुछ नया और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो बेसन-प्याज का पराठा एक अच्छा ऑप्शन है. ये पराठा राजस्थान में खूब बनाया और खाया जाता है.
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बेसन-प्याज का पराठा खाने में कुरकुरा और मसालेदार होता है. पराठा बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं का आटा, बेसन, प्याज, हरी मिर्च, अदरक और कुछ मसालों की जरूरत होगी.
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इसके लिए सबसे पहले आप एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें और उसमें थोड़ा नमक और घी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. फिर पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें और इसको ढककर रख दें.
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इसके बाद स्टफिंग तैयार करने के लिए एक पैन में थोड़ा घी गर्म कर लें और फिर इसमें जीरा, अजवाइन, सौंफ और धनिया के बीज डालकर हल्का भूनें. जब मसालें अच्छे से भून जाएं तो इसमें कटे प्याज, हरी मिर्च और अदरक डालकर हल्का सुनहरा होने तक पका लें.
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फिर पैन में बेसन डालें और लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, अमचूर, कसूरी मेथी, काला नमक और हरा धनिया मिक्स कर लें. इन सभी चीजों को अच्छे से भून लें, जिससे बेसन अच्छी तरह पक जाए.
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इसके बाद गूंथे हुए आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें और फिर लोई में तैयार स्टफिंग भरें. फिर हल्के हाथों पराठों को बेलें. ध्यान रखें कि पराठा ज्यादा पतला न हो क्योंकि इससे स्टफिंग बाहर निकलेगी.
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फिर तवा गर्म करें और पराठा डालें. इसके बाद दोनों तरफ घी लगाते हुए सुनहरा और कुरकुरा होने तक पराठा सेकें. लीजिए तैयार है गरमागरम बेसन-प्याज पराठा. इसको दही, अचार या हरी चटनी के साथ परोसें.
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