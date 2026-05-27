/रोज-रोज के नाश्ते से हो गए बोर, तो ट्राय करें ये राजस्थानी मसालेदार पराठा

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besan pyaaz paratha इसके बाद स्टफिंग तैयार करने के लिए एक पैन में थोड़ा घी गर्म कर लें और फिर इसमें जीरा, अजवाइन, सौंफ और धनिया के बीज डालकर हल्का भूनें. जब मसालें अच्छे से भून जाएं तो इसमें कटे प्याज, हरी मिर्च और अदरक डालकर हल्का सुनहरा होने तक पका लें.