इस तरह बनाएं राजस्थानी मशहूर छाछ वाला मिर्ची वड़ा, लेते रहेंगे चटकारे

राजस्थान में मिर्ची वड़ा काफी पसंद किए जाते हैं, ये एक फेमस स्ट्रीट फ़ूड है, जिसकी शुरुआत जोधपुर शहर से हुई थी. ये मिर्ची वड़े मसालेदार आलू की फिलिंग से भरे होते हैं और फिर बेसन के घोल में डुबोकर तले जाते हैं लेकिन आज हम आपको छाछ वाले मिर्ची वड़े की रेसिपी बताने जा रहे हैं.