/AC-कूलर नहीं... बल्कि इन देसी राजस्थानी फूड्स से गर्मी को मात दे रहे लोग!

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दही गट्टा रेगिस्तान में गर्मियों में ताजी हरी सब्जियों की उपलब्धता कम होती है. ऐसे में यहां बेसन और दही से सब्जी बनाई जाती है. इसके लिए बेसन में सभी मसाल मिलाकर एक आटा गूथ लें और गट्टे तैयार कर लें. इसके बाद उबाल लें और गोल आकार में काट लें. इसके बाद इन हींग और हल्दी के तड़का लगाकर अच्छी तरह से फैंटे लें. फिर दही को चौंक कर उसमें गट्टे डालकर उबाले. इस तरह तैयार हो जाएगी आपकी दही गट्टा की सब्जी.