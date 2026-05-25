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AC-कूलर नहीं... बल्कि इन देसी राजस्थानी फूड्स से गर्मी को मात दे रहे लोग!

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 25, 2026, 07:39 PM|Updated: May 25, 2026, 07:39 PM

Rajasthani Food: राजस्थान अपने शुष्क मौसम और भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है. यहां के लोग गर्मी से बचने और शरीर को ठंडा रखने के लिए पारंपरिक खानपान पर विशेष ध्यान देते हैं. दही, बाजरा और कचरी जैसे देसी खाद्य पदार्थ गर्मी और लू से लड़ने में मदद करते हैं. 

Rajasthani Food1/6

Rajasthani Food

Rajasthan Famous Food: राजस्थान का शुष्क और सबसे अधिक गर्मी के तापमान वाला राज्य माना जाता है. ऐसे में यहां खान-पान की काफी ख्याल रखना पड़ता है. ऐसे में यहां के लोग दही, बाजरा और जंगली तरबूज का इस्तेमाल करते हैं, जो यहां की गर्मी और धूप से लोगों को लड़ने की शक्ति देते हैं.
छाछ राबड़ी2/6

छाछ राबड़ी

छाछ राबड़ी रेगिस्तानी क्षेत्र के ग्रामीण घरों में एक प्रमुख ड्रिंक है. इसे मिट्टी के बर्तन में बाजरे के आटे या जौ के आटे को खट्टी छाछ के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है. राबड़ी को धीमी आंच पर धीमी गति से गाढ़ा होने तक पकाया जाता है. इसके बाद इसे मिट्टी के बर्तन में रात भर छोड़ दे. अगली सुबह, इसमें ताजा छाछ के साथ पतला किया जाता है. फिर भुना हुआ जीरा मिलाकर पिया जाता है.
केरी पन्ना3/6

केरी पन्ना

केरी पन्ना हरे आमों से बनाया जाता है. इस पारंपरिक पेय को बनाने के लिए कच्चे आमों को या तो उबाला जाता है या सीधे कोयले के अंगारों पर भून लिया जाता है. फिर गूदे को निकालकर ठंडे पानी, कुचले हुए पुदीने के पत्ते, सेंधा नमक और चीनी के साथ मिलााए. फिर एक चुटकी भुना जीरा पाउडर डाल दें. तैयार है केरी पन्ना.
राजस्थानी शारदा4/6

राजस्थानी शारदा

शारदा एक हल्का और ठंडा पेय है, जो गर्म मौसम में बनाई जाती है. इसे बादाम, सौंफ के बीज, खसखस ​​और सूखे गुलाब की पंखुड़ियों को पत्थर तैयार किया जाता है. सबसे पहले इन सब चीजों को मिलाकर पीस लें. इस पेस्ट को ठंडे दूध में छानकर हल्का मीठा कर लें. तैयार है राजस्थानी शारदा .
दही गट्टा5/6

दही गट्टा

रेगिस्तान में गर्मियों में ताजी हरी सब्जियों की उपलब्धता कम होती है. ऐसे में यहां बेसन और दही से सब्जी बनाई जाती है. इसके लिए बेसन में सभी मसाल मिलाकर एक आटा गूथ लें और गट्टे तैयार कर लें. इसके बाद उबाल लें और गोल आकार में काट लें. इसके बाद इन हींग और हल्दी के तड़का लगाकर अच्छी तरह से फैंटे लें. फिर दही को चौंक कर उसमें गट्टे डालकर उबाले. इस तरह तैयार हो जाएगी आपकी दही गट्टा की सब्जी.
कचरी और पुदीना चटनी6/6

कचरी और पुदीना चटनी

कचरी एक छोटा, जंगली तरबूज है, जो रेगिस्तानी मैदानों में उगता है और अपने तीव्र तीखेपन और शीतलता गुणों के लिए जाना जाता है. ताजी पुदीने की पत्तियों को सूखे कचरी पाउडर, हरी मिर्च और छाछ के छींटे के साथ पीसकर एक तीखी चटनी बनाई जाती है. यह गर्मियों में खाने के साथ खाई जाती है, जो खाने के स्वाद को बढ़ा देती है.
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