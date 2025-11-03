Zee Rajasthan
घर पर बनाएं ऑथेंटिक राजस्थानी दाल ढोकली, स्वाद में ऐसी कि 5 स्टार की रेसिपी भी हो जाएगी फेल!

Rajasthani Dal Dhokli Recipe: पारंपरिक राजस्थानी दाल ढोकली, सर्दियों का पौष्टिक भोजन है. यह 1/2 कप अरहर दाल और गेहूं-बेसन की ढोकली से बनती है. ढोकली को 10-15 मिनट पकाने के बाद घी-मसाले के तड़के वाली दाल में मिलाकर 5 मिनट और पकाया जाता है.

Published: Nov 03, 2025, 11:24 AM IST | Updated: Nov 03, 2025, 11:24 AM IST
Rajasthani Dal Dhokli

Rajasthani Dal Dhokli
दाल ढोकली एक क्लासिक भारतीय व्यंजन है जो विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात में सर्दियों के दौरान पसंद किया जाता है. यह व्यंजन मसालों और आटे से बनी ढोकली को दाल के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है, जो इसे स्वाद में लाजवाब और अपने आप में एक पूरा और पौष्टिक भोजन बनाता है.
Rajasthani Dal Dhokli

Rajasthani Dal Dhokli
इसे बनाने के लिए मुख्य रूप से अरहर दाल, गेहूं का आटा और बेसन का उपयोग होता है. इसके अलावा, घी, हींग, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, अजवायन और नमक जैसे बुनियादी मसालों की आवश्यकता होती है.