घर पर बनाएं ऑथेंटिक राजस्थानी दाल ढोकली, स्वाद में ऐसी कि 5 स्टार की रेसिपी भी हो जाएगी फेल!

दाल ढोकली एक क्लासिक भारतीय व्यंजन है जो विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात में सर्दियों के दौरान पसंद किया जाता है. यह व्यंजन मसालों और आटे से बनी ढोकली को दाल के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है, जो इसे स्वाद में लाजवाब और अपने आप में एक पूरा और पौष्टिक भोजन बनाता है.