अपने आप ही उग जाती है ये राजस्थानी सब्जी, काजू-बादाम से भी है महंगी

इस महंगी राजस्थानी सब्जी का नाम कैर-सांगरी है, जो खाने में काफी स्वादिष्ट लगती है और सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती है. कैर एक छोटा गोल फल है और सांगरी खेजड़ी पेड़ की फली है, जो दोनों ही राजस्थान की शुष्क जलवायु में अपने आप उगती है. कैर का खट्टा और सांगरी का मीठा स्वाद होता है.