अपने आप ही उग जाती है ये राजस्थानी सब्जी, काजू-बादाम से भी है महंगी

Rajasthan Recipe: आज हम आपको राजस्थान की एक ऐसी पारंपरिक सब्जी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बिना मारवाड़ी थाली अधूरी मानी जाती है. ये सब्जी काजू-बादाम से भी महंगी है. 

Published: Nov 05, 2025, 02:07 PM IST | Updated: Nov 05, 2025, 02:07 PM IST
Rajasthan Recipe

इस महंगी राजस्थानी सब्जी का नाम कैर-सांगरी है, जो खाने में काफी स्वादिष्ट लगती है और सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती है. कैर एक छोटा गोल फल है और सांगरी खेजड़ी पेड़ की फली है, जो दोनों ही राजस्थान की शुष्क जलवायु में अपने आप उगती है. कैर का खट्टा और सांगरी का मीठा स्वाद होता है.
Rajasthan Recipe

इस सब्जी की कीमत काजू और बादाम से भी ज्यादा होती है. ऐसे में इसको खास मौकों पर बनाया जाता है. ये सब्जी आपको राजस्थान के हर होटल में मिल जाएगी.