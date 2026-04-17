/Recipe: ऐसे बनाएं राजस्थान की ये पारंपरिक टेस्टी डिश, स्वाद के आगे हर स्नैक्स लगेगा फीका!

1 /6

राजस्थान की तपती गर्मी हो या होली के पकवानों का भारीपन, यहां की रसोई में एक ऐसी पारंपरिक डिश बनती है जो जुबान को तीखा-चटपटा स्वाद तो देती ही है, साथ ही पेट के लिए भी अमृत मानी जाती है. हम बात कर रहे हैं- राजस्थानी कांजी वड़ा की. यह केवल एक नाश्ता नहीं, बल्कि फर्मेंटेशन की तकनीक से तैयार एक प्रोबायोटिक सुपरफूड है, जो पाचन में रामबाण का काम करता है.