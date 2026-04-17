/Recipe: ऐसे बनाएं राजस्थान की ये पारंपरिक टेस्टी डिश, स्वाद के आगे हर स्नैक्स लगेगा फीका!

Rajasthan Famous Dish: राजस्थानी कांजी वड़ा मूंग दाल के वड़ों और राई-मसालेदार फर्मेंटेड पानी का बेजोड़ संगम है. यह चटपटा व्यंजन न केवल पाचन में मदद करता है, बल्कि भीषण गर्मी में शरीर को ठंडक भी देता है. होली और गर्मियों में यह राजस्थान का सबसे पसंदीदा स्ट्रीट फूड है.
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राजस्थान की तपती गर्मी हो या होली के पकवानों का भारीपन, यहां की रसोई में एक ऐसी पारंपरिक डिश बनती है जो जुबान को तीखा-चटपटा स्वाद तो देती ही है, साथ ही पेट के लिए भी अमृत मानी जाती है. हम बात कर रहे हैं- राजस्थानी कांजी वड़ा की. यह केवल एक नाश्ता नहीं, बल्कि फर्मेंटेशन की तकनीक से तैयार एक प्रोबायोटिक सुपरफूड है, जो पाचन में रामबाण का काम करता है.
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राजस्थान की गलियों में मिलने वाला यह लोकप्रिय नाश्ता दो मुख्य हिस्सों से मिलकर बनता है. कांजी जो राई (पीली सरसों), हींग और मसालों से तैयार किया गया तीखा और खट्टा पानी है. वड़ा जो मूंग की दाल से बने मुलायम और सुनहरे वड़े जो कांजी के पानी में डूबकर और भी रसीले हो जाते हैं.
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कांजी का असली स्वाद उसके खमीरीकरण (Fermentation) में है. सबसे पहले एक कांच के जार में 1 लीटर पानी लें. इसमें दरदरी पीली सरसों (राई), लाल मिर्च, काला नमक, हल्दी, हींग और एक चम्मच कच्चा सरसों का तेल मिलाएं. जार को ढककर 2-3 दिनों के लिए धूप या किसी गर्म जगह पर रखें. जब राई अपना असर दिखाएगी, तो पानी में एक गजब की खटास आ जाएगी.
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सबसे पहले 1 कप मूंग की दाल को 4 घंटे भिगोकर अदरक और हरी मिर्च के साथ दरदरा पीस लें. मसाले के लिए पेस्ट में हींग, नमक और थोड़ी मिर्च मिलाकर अच्छे से फेंटें ताकि वड़े फूले हुए बनें. इसके बाद छोटे-छोटे वड़ों को गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें. तले हुए वड़ों को पहले सादे पानी में डालें, फिर निचोड़कर तैयार कांजी के पानी में मिला दें.
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राजस्थानी ग्रीष्मकालीन व्यंजनों में उन चीजों का उपयोग अधिक होता है जो शरीर को अंदरूनी ठंडक दें. कांजी वड़ा-पाचक के लिए बेहतर होता है.इसमें राई और हींग का पानी भारी खाने को आसानी से पचा है. यह आंतों के लिए बहुत अच्छा है. इसे मिट्टी के बर्तन में रखकर या ठंडा परोसने पर यह गर्मी और लू से राहत देता है.
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कांजी वड़े का असली स्वाद तुरंत नहीं, बल्कि वड़ों को पानी में डालने के 1-2 दिन बाद आता है, जब वड़े पूरी तरह से खट्टा और मसालेदार पानी सोख लेते हैं.