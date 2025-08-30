राजस्थान की ये लजीज डिश, सिर्फ एक निवाला और आप बन जाएंगे इसके फैन!

Zee Rajasthan
Rajasthani Dish: राजस्थान अपने जायकेदार और अनोखे व्यंजनों के लिए जाना जाता है, और इन्हीं में से एक है केर सांगरी की सब्जी. यह सिर्फ एक सब्जी नहीं, बल्कि मरुभूमि का एक अनूठा उपहार भी है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 30, 2025, 15:49 IST | Updated: Aug 30, 2025, 15:49 IST
1/8

1/8
यह खाने में बेहद लाजवाब होती है. केर की थोड़ी खट्टी और सांगरी की कुरकुरी बनावट, जब पारंपरिक मसालों जैसे अजवाइन, जीरा, हल्दी और लाल मिर्च के साथ मिलती है, तो एक बेहद चटपटा और अनोखा स्वाद तैयार होता है जो स्थानीय लोगों को बहुत पसंद आता है.
2/8

2/8
राजस्थान की पारंपरिक सब्जियों में केर सांगरी का एक विशेष स्थान है, जिसे रेगिस्तान का अनमोल तोहफा माना जाता है। यह खेजड़ी के पेड़ और स्थानीय झाड़ियों पर पाई जाती है, और यह राजस्थान के सूखे मौसम में आसानी से पनपती है.