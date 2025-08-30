राजस्थान की ये लजीज डिश, सिर्फ एक निवाला और आप बन जाएंगे इसके फैन!

Published: Aug 30, 2025, 15:49 IST | Updated: Aug 30, 2025, 15:49 IST
Ker Sangri Sabzi
यह खाने में बेहद लाजवाब होती है. केर की थोड़ी खट्टी और सांगरी की कुरकुरी बनावट, जब पारंपरिक मसालों जैसे अजवाइन, जीरा, हल्दी और लाल मिर्च के साथ मिलती है, तो एक बेहद चटपटा और अनोखा स्वाद तैयार होता है जो स्थानीय लोगों को बहुत पसंद आता है.
Ker Sangri Sabzi
राजस्थान की पारंपरिक सब्जियों में केर सांगरी का एक विशेष स्थान है, जिसे रेगिस्तान का अनमोल तोहफा माना जाता है। यह खेजड़ी के पेड़ और स्थानीय झाड़ियों पर पाई जाती है, और यह राजस्थान के सूखे मौसम में आसानी से पनपती है.