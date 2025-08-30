राजस्थान की ये लजीज डिश, सिर्फ एक निवाला और आप बन जाएंगे इसके फैन!

यह खाने में बेहद लाजवाब होती है. केर की थोड़ी खट्टी और सांगरी की कुरकुरी बनावट, जब पारंपरिक मसालों जैसे अजवाइन, जीरा, हल्दी और लाल मिर्च के साथ मिलती है, तो एक बेहद चटपटा और अनोखा स्वाद तैयार होता है जो स्थानीय लोगों को बहुत पसंद आता है.