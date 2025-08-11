Zee Rajasthan
ऐसे झटपट घर पर बनाएं राजस्थानी राजमा पुलाव, जानें रेसिपी और फायदे

Rajasthani Famous food: राजमा पुलाव एक आसान वन-पॉट डिश है, जो झटपट बनने वाले व्यंजनों के साथ-साथ लंच बॉक्स के लिए भी एकदम सही है. आज हम आपको राजस्थानी पुलाव राजमा बनाने की विधि बताएंगे.

Aman Singh
Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Aug 11, 2025, 19:14 IST | Updated: Aug 11, 2025, 19:14 IST
1/8

राजमा पुलाव एक आसान वन-पॉट डिश है, जो झटपट बनने वाले व्यंजनों के साथ-साथ लंच बॉक्स के लिए भी एकदम सही है. आज हम आपको राजस्थानी पुलाव राजमा बनाने की विधि बताएंगे.
2/8

राजमा पुलाव बनाने के लिए ½ कप लाल राजमा, 1 कप बासमती चावल, 1 हरी मिर्च,1 या ½ चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 प्याज, 1 टमाटर, 12 पुदीने के पत्ते, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर की जरूरत पड़ेगी.