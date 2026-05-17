/घर पर इस तरह बनाएं 'मारवाड़ी भरवां प्याज की डिश', स्वाद में ऐसी कि पनीर की सब्जी हो जाए फेल

Rajasthan Famous Dish: राजस्थान की प्रसिद्ध 'भरवां प्याज की सब्जी' छोटे प्याजों में बेसन, सौंफ और कलौंजी की मसालेदार स्टफिंग भरकर दही-टमाटर की ग्रेवी में पकाई जाती है. इसका चटपटा और शाही स्वाद पनीर की सब्जी को भी मात दे देता है.
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राजस्थान का खान-पान अपने शाही अंदाज, तीखे मसालों और अनोखे स्वाद के लिए दुनिया भर में मशहूर है. इसी शाही स्वाद में शामिल है 'मारवाड़ी भरवां प्याज की सब्जी'.अक्सर जब घर में कोई हरी सब्जी न हो या अचानक कोई खास मेहमान आ जाए, तो यह सब्जी आपके साधारण से खाने को भी स्पेशल बना देती है.
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छोटे-छोटे साबुत प्याजों में जब बेसन और राजस्थानी मसालों की चटपटी स्टफिंग भरकर गाढ़ी ग्रेवी में पकाया जाता है, तो इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि इसके आगे पनीर की सब्जी भी फेल हो जाती है. आइए जानते हैं इसे बनाने की प्रामाणिक और आसान विधि.
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इस पारंपरिक मारवाड़ी डिश को बनाने के लिए आपको इन सामग्री की आवश्यकता होगी. मुख्य सामग्री में 250 ग्राम छोटे आकार के प्याज (पर्ल अनियन - साबुत). स्टफिंग मसाला के लिए 2 बड़े चम्मच बेसन, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच कलौंजी और स्वादानुसार नमक.
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ग्रेवी के लिए 3-4 चम्मच तेल, 1/2 चम्मच जीरा और राई, 1 चुटकी हींग, 1 चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, 1 कप टमाटर प्यूरी, 2 चम्मच फेंटा हुआ दही (या इमली का पल्प) और आवश्यकतानुसार पानी.
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प्याज की कटिंग (क्रॉस कट): सबसे पहले छोटे प्याजों के छिलके उतारकर उन्हें अच्छी तरह धो लें. अब प्याज को पूरा अलग न करते हुए, उसके ऊपर की तरफ से "+" (क्रॉस) का गहरा कट (चीरा) लगाएं, ताकि नीचे से प्याज साबुत रहे और अंदर मसाला भरने के लिए जगह बन जाए. एक बाउल में बेसन, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, सौंफ, अमचूर, कलौंजी और नमक को एक साथ मिलाएं. अब इस सूखे मसाले में 1 छोटा चम्मच तेल और हल्का सा पानी की बूंदें डालकर एक दरदरा और गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें.
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अब तैयार किए गए इस मसालेदार पेस्ट को सभी प्याजों के कटे हुए हिस्सों (चीरों) के अंदर अच्छी तरह से दबा-दबाकर भर (स्टफ कर) दें. एक कढ़ाई में तेल गर्म करें. तेल गर्म होने पर जीरा, राई और हींग का तड़का लगाएं. इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर सुनहरा होने तक भूनें. अब इसमें टमाटर की प्यूरी डालें और इसे तब तक पकाएं जब तक कि मसाला तेल न छोड़ दे.
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पके हुए टमाटर के मसाले में खटास और रिचनेस के लिए फेंटा हुआ दही या इमली का पल्प मिलाएं. ग्रेवी में उबाल आने के बाद, मसाले से भरे हुए प्याज कढ़ाई में डाल दें. आवश्यकतानुसार थोड़ा सा पानी मिलाएं, कढ़ाई को ढक दें और धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट तक दम पर पकने दें. जब प्याज पूरी तरह नरम हो जाएं और ग्रेवी के ऊपर तेल तैरने लगे, तो गैस बंद कर दें.
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भरवां प्याज की सब्जी का असली मारवाड़ी स्वाद निखारने के लिए ग्रेवी में दही डालते समय गैस की आंच बिल्कुल धीमी रखें या बंद कर दें और दही को लगातार चलाते रहें, ताकि दही फटे नहीं. इसे गरमा-गरम तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी या पराठे के साथ परोसें.