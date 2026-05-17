/घर पर इस तरह बनाएं 'मारवाड़ी भरवां प्याज की डिश', स्वाद में ऐसी कि पनीर की सब्जी हो जाए फेल

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प्याज की कटिंग (क्रॉस कट): सबसे पहले छोटे प्याजों के छिलके उतारकर उन्हें अच्छी तरह धो लें. अब प्याज को पूरा अलग न करते हुए, उसके ऊपर की तरफ से "+" (क्रॉस) का गहरा कट (चीरा) लगाएं, ताकि नीचे से प्याज साबुत रहे और अंदर मसाला भरने के लिए जगह बन जाए. एक बाउल में बेसन, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, सौंफ, अमचूर, कलौंजी और नमक को एक साथ मिलाएं. अब इस सूखे मसाले में 1 छोटा चम्मच तेल और हल्का सा पानी की बूंदें डालकर एक दरदरा और गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें.