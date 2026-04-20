/लजीज खाने को टक्कर देगी राजस्थान की 'दही मिर्ची' मिनटों में हो जाएगी तैयार!

Published: Apr 20, 2026, 12:54 PM | Updated: Apr 20, 2026, 12:54 PM

Rajasthani Dahi mirch: गर्मी के मौसम में घर-घर में सब्जी को लेकर बहुत दिक्कत रहती है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान की एक खास रेसिपी बताने जा रहे हैं. दही मिर्ची खाने में काफी स्वादिष्ट लगती है.

