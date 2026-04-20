- Home
- /sikar
- /लजीज खाने को टक्कर देगी राजस्थान की 'दही मिर्ची' मिनटों में हो जाएगी तैयार!
लजीज खाने को टक्कर देगी राजस्थान की 'दही मिर्ची' मिनटों में हो जाएगी तैयार!
Published: Apr 20, 2026, 12:54 PM|Updated: Apr 20, 2026, 12:54 PM
Rajasthani Dahi mirch: गर्मी के मौसम में घर-घर में सब्जी को लेकर बहुत दिक्कत रहती है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान की एक खास रेसिपी बताने जा रहे हैं. दही मिर्ची खाने में काफी स्वादिष्ट लगती है.
1/6
राजस्थान में गर्मियों के मौसम में घर-घर में बनने वाली एक पुरानी खास डिश दही मिर्ची, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा में है.
2/6
दही मिर्ची खासतौर पर उत्तर भारत और राजस्थान में लोकप्रिय डिश है. यह तीखी हरी मिर्च और ठंडे दही का अनोखा मेल है, जो खाने में स्वाद के साथ-साथ ठंडक भी देता है.
3/6
इसको बनाने के लिए सबसे पहले मोटी हरी मिर्च को धोकर हल्का सा चीरा लगा लें. फिर इन्हें हल्के तेल में सुनहरा होने तक पकने दें.
4/6
फिर अब एक बाउल में ताजा दही लें और उसमें नमक, भुना जीरा पाउडर मिक्स कर लें. इसके बाद तली हुई मिर्च को दही में डालें और ऊपर से थोड़ा चाट मसाला मिला दें.
5/6
इसके अलावा आप इसमें लहसुन या सरसों का तड़का भी डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाता है. ये एक पारंपरिक और हेल्दी रेसिपी हैं.
6/6
दही मिर्ची न सिर्फ झटपट बन जाती है, बल्कि यह पाचन के लिए भी अच्छी मानी जाती है. तेज गर्मी में अगर आप कुछ अलग और आसान बनाना चाहते हैं, तो दही मिर्ची बना सकते हैं.