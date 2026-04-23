/घर में सब्जी नहीं? सिर्फ 10 मिनट में बनाएं मारवाड़ी दही-पापड़ की सब्जी, खाते ही चाटते रह जाएंगे अंगुलियां

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अक्सर ऐसा होता है कि फ्रिज में कोई सब्जी नहीं होती या फिर वही रोज-रोज की सब्जियां खाकर मन भर जाता है. ऐसे में राजस्थान की मशहूर 'दही-पापड़ की सब्जी' एक बेहतरीन विकल्प है. यह स्वाद में जितनी लाजवाब है, बनाने में उतनी ही आसान. मारवाड़ी घरों की यह पहली पसंद मात्र 10-15 मिनट में तैयार हो जाती है. आइए जानते हैं इसके बारे में-