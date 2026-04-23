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घर में सब्जी नहीं? सिर्फ 10 मिनट में बनाएं मारवाड़ी दही-पापड़ की सब्जी, खाते ही चाटते रह जाएंगे अंगुलियां

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 23, 2026, 02:28 PM|Updated: Apr 23, 2026, 02:28 PM

Rajasthan Famous Dish: घर में सब्जी न होने पर राजस्थानी दही-पापड़ की सब्जी सबसे बेस्ट विकल्प है. भुने हुए पापड़ और मसालों वाले दही से तैयार यह डिश मात्र 10 मिनट में बन जाती है. इसका चटपटा और पारंपरिक मारवाड़ी स्वाद हर किसी का दिल जीत लेता है.

Papad Ki Sabzi Recipe1/6
अक्सर ऐसा होता है कि फ्रिज में कोई सब्जी नहीं होती या फिर वही रोज-रोज की सब्जियां खाकर मन भर जाता है. ऐसे में राजस्थान की मशहूर 'दही-पापड़ की सब्जी' एक बेहतरीन विकल्प है. यह स्वाद में जितनी लाजवाब है, बनाने में उतनी ही आसान. मारवाड़ी घरों की यह पहली पसंद मात्र 10-15 मिनट में तैयार हो जाती है. आइए जानते हैं इसके बारे में-
Papad Ki Sabzi Recipe2/6
मुख्य सामग्री-पापड़ 3-4 मूंग या उड़द दाल के (भुने हुए). दही 1 कप ताजा और फेंटा हुआ. मसाले में हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, भुना जीरा और हींग. तड़के के लिए राई, जीरा, कढ़ी पत्ता और अदरक-लहसुन पेस्ट. खास टच के लिए कसूरी मेथी और हरा धनिया.
Papad Ki Sabzi Recipe3/6
सबसे पहले पापड़ को गैस पर सेक लें और उन्हें मध्यम आकार के टुकड़ों में तोड़कर अलग रख लें. एक बाउल में दही लें, उसमें हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें. इससे दही पकाते समय फटेगा नहीं.
Papad Ki Sabzi Recipe4/6
कड़ाही में घी या तेल गरम करें. इसमें हींग, जीरा, राई और कढ़ी पत्ता चटकाएं. अब अदरक-लहसुन पेस्ट डालकर सुनहरा होने तक भूनें.अब आंच धीमी करें और दही वाला मिश्रण डालें. इसे उबाल आने तक लगातार चलाते रहें. जब मसाला तेल छोड़ने लगे, तो आवश्यकतानुसार पानी और नमक डालें.
Papad Ki Sabzi Recipe5/6
जायका बढ़ाने के खास टिप्स-हमेशा ताजे और कम खट्टे दही का चुनाव करें.पापड़ की सब्जी हमेशा परोसने के ठीक पहले बनाएं या पापड़ तभी डालें जब खाना खाने बैठें, ताकि उनका क्रंच बना रहे. अगर आप इसे शुद्ध देसी घी में बनाएंगे, तो स्वाद दोगुना हो जाएगा.
Papad Ki Sabzi Recipe6/6
अब आंच धीमी करें और दही वाला मिश्रण डालें. इसे उबाल आने तक लगातार चलाते रहें. जब मसाला तेल छोड़ने लगे, तो आवश्यकतानुसार पानी और नमक डालें.
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