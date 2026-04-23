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गर्मी से हो गए परेशान, तो बनाए राजस्थानी देसी ठंडा और पाएं तुरंत राहत!

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: Apr 23, 2026, 04:22 PM|Updated: Apr 23, 2026, 04:22 PM

Rajasthan Famous Food: राजस्थान के व्यंजन शुष्क जलवायु की वजह से दूध, छाछ, दही और सूखे मसालों का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं, जो शाही और देहाती दोनों स्वादों का मिश्रण हैं. ऐसे में आज हम आपको घाट की राबड़ी की रेसिपी बताने जा रहे हैं. 
 

marwadi ghat ki rabdi recipe1/6
राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ती है. ऐसे में वहां के लोग दूध, दही और छाछ का सेवन करते हैं. इसके चलते प्रदेश में घाट की राबड़ी बनाई जाती है, जो गर्मी में शरीर को ठंडा रखने में मदद करती है.
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घाट की राबड़ी खाने में काफी स्वादिष्ट लगती है. ये जौ के दलिए से बनाई जाती है, जिसको घाट कहते हैं. ये राजस्थान का एक पारंपरिक, पौष्टिक और गर्मियों के लिए एकदम ठंडा पेय है.
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यह जौ और छाछ से बनाई जाती है, जो पाचन के लिए बहुत अच्छी है और लू से बचाती है. इसे रात में बनाकर सुबह पिया जाता है, जो पेट को ठंडक देती है.
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घाट की राबड़ी बनाने के लिए जौ के घाट को धोकर 4-5 कप पानी डालकर हांडी में धीमी आंच पर पकाएं, इसको गलने और गाढ़ा होने तक कम आंच पर पकने दें.
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पकने के बाद इसे पूरी तरह ठंडा होने दें और इसके बाद इसमें छाछ या दही और नमक मिलाएं. इसको ढककर रात भर के लिए छोड़ दें ताकि यह हल्का फरमेंट हो जाए और इसमें खट्टापन आ जाए.
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फिर अगली सुबह इसमें भुना जीरा और पुदीना डालकर ठंडा-ठंडा परोसें. इसको पीते ही आपको गर्मी से राहत मिलेगी. जौ स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें फाइबर होता है.
Tags:
rajasthani food

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