/गर्मी से हो गए परेशान, तो बनाए राजस्थानी देसी ठंडा और पाएं तुरंत राहत!

Rajasthan Famous Food: राजस्थान के व्यंजन शुष्क जलवायु की वजह से दूध, छाछ, दही और सूखे मसालों का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं, जो शाही और देहाती दोनों स्वादों का मिश्रण हैं. ऐसे में आज हम आपको घाट की राबड़ी की रेसिपी बताने जा रहे हैं.

