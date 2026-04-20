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लहसुन-लाल मिर्च की वो टेस्टी चटनी, जिसके बिना है छप्पन भोग भी फीका, नोट करें ये रेसिपी

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 20, 2026, 10:26 AM|Updated: Apr 20, 2026, 10:26 AM

Rajasthan famous Dish: मारवाड़ की प्रसिद्ध लहसुन-लाल मिर्च की चटनी अपने तीखे और चटपटे स्वाद के लिए जानी जाती है. सिलबट्टे पर पिसी और सरसों तेल में पकी यह चटनी हफ्तों तक खराब नहीं होती और बाजरे की रोटी के साथ इसका मेल बेमिसाल है. 

Lahsun Lal Mirch Chutney Recipe1/8
राजस्थान की संस्कृति जितनी रंगीली है, यहां का खान-पान उतना ही साहसी और जायकेदार है. मरुधरा के व्यंजनों में जो सोंधी खुशबू और तीखापन मिलता है, वह दुनिया में कहीं और नहीं. इन्ही में से एक है मारवाड़ की शान- 'लहसुन-लाल मिर्च की चटनी'. यह सिर्फ एक साइड डिश नहीं, बल्कि राजस्थानी थाली की वो जान है, जो सादे से सादे खाने को भी शाही बना देती है.
Lahsun Lal Mirch Chutney Recipe2/8
राजस्थान की जलवायु मसालों की खेती के लिए वरदान है, और यहां की चटनी उसी शुद्धता का प्रमाण है. मारवाड़ी लहसुन की चटनी अपनी तीखी, मसालेदार और लाजवाब तासीर के लिए जानी जाती है. पुराने समय में जब सब्जियां कम उपलब्ध होती थीं, तब यही चटनी बाजरे की रोटी और छाछ के साथ मिलकर ग्रामीणों का मुख्य आहार हुआ करती थी.
Lahsun Lal Mirch Chutney Recipe3/8
असली स्वाद तभी आता है जब इसे सिलबट्टे (Stone Grinder) पर दरदरा पीसा जाए. बिजली वाली मिक्सी वो सोंधापन नहीं दे पाती जो सिलबट्टे की रगड़ से आता है.
Lahsun Lal Mirch Chutney Recipe4/8
इस चटनी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे एक बार बनाकर आप 15-20 दिनों तक (सूखी चटनी को महीनों तक) स्टोर कर सकते हैं. यह सफर के लिए भी एक बेहतरीन साथी है.
Lahsun Lal Mirch Chutney Recipe5/8
राजस्थान में यह दो तरह से बनाई जाती है-एक दही के साथ 'गीली लाल चटनी' और दूसरी तेल में पकी 'सूखी लहसुन की चटनी'. आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका-
Lahsun Lal Mirch Chutney Recipe6/8
सबसे पहले ढेर सारी लहसुन की कलियां छील लें और सूखी साबुत लाल मिर्च को थोड़ी देर गुनगुने पानी में भिगो दें. फिर भीगी हुई मिर्च, लहसुन, थोड़ा सा जीरा और नमक को सिलबट्टे पर दरदरा पीस लें.
Lahsun Lal Mirch Chutney Recipe7/8
एक कड़ाही में सरसों का तेल या शुद्ध घी गरम करें. इसमें हींग और जीरे का तड़का लगाकर तैयार पेस्ट डालें. इसे धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक तेल मसालों से अलग न हो जाए. अगर आप गीली चटनी चाहते हैं, तो इसमें थोड़ा फेंटा हुआ दही भी मिला सकते हैं.
Lahsun Lal Mirch Chutney Recipe8/8
यह चटनी गरमागरम बाजरे की रोटी, तंदूरी परांठे या राजस्थानी दाल-बाटी के साथ अद्भुत लगती है. यकीन मानिए, इस चटनी के साथ आप भूख से दो रोटी ज्यादा ही खाएंगे.
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