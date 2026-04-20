/लहसुन-लाल मिर्च की वो टेस्टी चटनी, जिसके बिना है छप्पन भोग भी फीका, नोट करें ये रेसिपी

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राजस्थान की संस्कृति जितनी रंगीली है, यहां का खान-पान उतना ही साहसी और जायकेदार है. मरुधरा के व्यंजनों में जो सोंधी खुशबू और तीखापन मिलता है, वह दुनिया में कहीं और नहीं. इन्ही में से एक है मारवाड़ की शान- 'लहसुन-लाल मिर्च की चटनी'. यह सिर्फ एक साइड डिश नहीं, बल्कि राजस्थानी थाली की वो जान है, जो सादे से सादे खाने को भी शाही बना देती है.