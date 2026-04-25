/ये सब्जी है हर भंडारे की शान, राजस्थान स्टाइल में है इसका असली स्वाद!

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जब सब्जी गल जाए तो इसमें 1-2 चम्मच चीनी या गुड़ और 1 चम्मच आमचूर पाउडर अच्छे से मिला दें. इसके बाद कसूरी मेथी और हरा धनिया डालकर 2 मिनट और पकाएं. लीजिए तैयार है राजस्थान स्टाइल में पेठे की खट्टी-मीठी सब्जी.