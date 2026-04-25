/ये सब्जी है हर भंडारे की शान, राजस्थान स्टाइल में है इसका असली स्वाद!

Rajasthan famous food: राजस्थान में पेटे की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद की जाती है. वहां पेटे की सब्जी एक अलग स्टाइल में बनाई जाती है. ऐसे में आज हम आपको इसकी रेसिपी बताने जा रहे हैं.
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राजस्थान में पेठे की खट्टी-मीठी सब्जी मेथी दाना, हींग, सौंफ, और दरदरे धनिए के तड़के के साथ तैयार की जाती है. इसे पकाने के बाद गुड़ या चीनी और आमचूर मिलाकर भंडारे जैसा स्वाद दिया जाता है.
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सबसे पहले पेठे की सब्जी की बनाने के लिए पेठा धोकर, छीलकर और बीज निकालकर बारीक टुकड़ों में काट लें और फिर कढ़ाई में तेल गर्म करें.
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जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें मेथी दाना, हींग, और दरदरा कुटा हुआ सूखा धनिया डालें दें. इन सभी मसालों को 2 मिनट अच्छे भून लें.
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इसके बाद इसमें हरी मिर्च, अदरक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिला दें. फिर कद्दू के टुकड़े डालकर अच्छी तरह चलाएं और ढककर 6-7 मिनट धीमी आंच पर पका लें.
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जब सब्जी गल जाए तो इसमें 1-2 चम्मच चीनी या गुड़ और 1 चम्मच आमचूर पाउडर अच्छे से मिला दें. इसके बाद कसूरी मेथी और हरा धनिया डालकर 2 मिनट और पकाएं. लीजिए तैयार है राजस्थान स्टाइल में पेठे की खट्टी-मीठी सब्जी.